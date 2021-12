Los motivos por los que adelantaron la aplicación de la tercera dosis

En consonancia con lo anunciado por el Ministerio de Salud de la Nación y debido a la situación epidemiológica que está atravesando el país, autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza anunciaron que se acorta a 4 meses el intervalo para la aplicación de la tercera dosis que se realizará a demanda sin turno previo.

La jefa del departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar explicó: "Decidimos acortar el intervalo para recibir el refuerzo a aquellas personas mayores de 18 años que hayan cumplido los 4 meses desde la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus sin inscripción previa. Es a demanda".

Al ser consultada por los motivos de esta decisión aclaró: "La provincia de Mendoza aún no cuenta con casos de variante ómicron confirmados por el Instituto Malbrán pero queremos tener a la mayor parte de la población vacunada con el refuerzo para hacer frente a esa variante que es una realidad en otras provincias", y agregó: "En países europeos se está utilizando un intervalo de tres meses para la aplicación de la tercera dosis y en Argentina vamos en ese sentido".

La funcionaria destacó que las vacunas se van colocando en función de la disponibilidad existente. "La vacuna no se selecciona ya que todas son igualmente eficaces y seguras", aseguró y explicó:" Eficaces es que generan una protección y respuesta de anticuerpos, un refuerzo lo suficientemente potente para protegernos de las formas graves de la enfermedad".

"Hay muchos casos positivos de coronavirus pero la enorme mayoría de los contagiados no hace formas graves, no tenemos las unidades intensivas desbordadas y tenemos una gran demanda de testeos" dijo y agregó: "Es importante darse la dosis de refuerzo para que sean todos casos leves y tengamos que poner más puestos de testeos pero no más camas de cuidados intensivos".

En relación a la aplicación de las terceras dosis, Mendoza adhiere a lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación pero lo hace a partir de los 18 años, según Aguilar "es una cuestión de facilitar el acceso de la vacuna a la comunidad para que no demoren ni posterguen la vacunación y aclaró que Mendoza nunca hizo distinción si las personas son residentes o no, "todos pueden vacunarse, incluso los turistas".

La funcionaria aprovechó para pedir paciencia y empatía con el personal de salud a quienes concurren a los centros de vacunación. Al ser consultada por las dosis de refuerzo disponibles, aclaró que Sinopharm es la única que no se puede utilizar como tercera dosis. Por el momento están aplicando dosis de AstraZeneca, Sputnik V componente 1 y Pfizer según disponibilidad.

Dosis aplicadas en Mendoza

Según el Monitor Público de Vacunación, Mendoza lleva aplicadas más de 3 millones de dosis. "Alrededor de 100 mil mendocinos ya se aplicaron dosis de refuerzo y otro número similar se colocaron la dosis adicional para determinadas poblaciones de riesgo", dijo Aguilar e instó a vacunarse los adultos jóvenes que generalmente son los que demoran en la aplicación de la segunda dosis.

Los jóvenes son quienes menos concurren a terminar los esquemas de vacunación.

Puntos de vacunación

Mendoza cuenta con numerosos centros de vacunación y más de 70 centros de salud habilitados que pueden consultarse a través de la web del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Los horarios de atención son variables de acuerdo a cada sede.

"Les pedimos que se acerquen de manera ordenada y con mucha paciencia ya que estamos vacunando con todas las vacunas de calendario" destacó Aguilar quien agregó: "Hay un riesgo cierto de ingreso de sarampión a Argentina a partir de los casos activos en Brasil, por lo tanto es importante que mantengamos al día el calendario de vacunación".