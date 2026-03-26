Otro incendio en un depósito, ahora en Francisco Álvarez: impactantes imágenes

El fuego se desató sobre la ruta 7, en Francisco Álvarez, localidad del partido de Moreno. Los bomberos ya están en el lugar.

Mientras los vecinos de Mariano Acosta siguen enfrentando las consecuencias del incendio que se desató en la madrugada del miércoles en un depósito de garrafas, el partido de Moreno, más específicamente en Francisco Álvarez, reportó fuego en un depósito de pinturas.

Se trata de Fademac, cuyo depósito se encuentra en un predio que ocupa toda la manzana, en Avenida San Martín y Chilecito. Al tratarse de pinturas, los químicos que se desprenden del incendio son tóxicos.

De acuerdo se informó, hay 25 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar para controlar la situación, además de Defensa Civil. Se investiga si el fuego comenzó por la chispa de un soldador.

Si bien no hay viviendas linderas, las casas que se encuentran en las cuadras del alrededor están siendo evacuadas por las autoridades. De igual forma, se trazó un perimetro y se cortaron las calles cercanas. Hasta el momento, no se registraron heridos.

Mirá las impactantes imágenes de Francisco Álvarez Incendio Francisco Alvarez Moreno I La inmensa columna de humo que se desprendió del fuego impactó mucho a los vecinos. Aún así, distintos residentes de la zona comentaron en diálogo con la prensa que no es una situación inusual y que hace unos años ya había ocurrido un incendio en este mismo depósito.