Resaltan estos datos alentadores de la pandemia pese al avance de la variante ómicron

Lautaro De Vedia, infectólogo del Hospital Muñiz y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, analizó en No Tan Millennials el avance de la variante ómicron en el país y se mostró positivo al respecto. De todos modos, insistió en que hay que ser cautos ya que el panorama puede cambiar de un momento a otro, por eso la clave es seguir cuidándose.

La primera declaración alentadora que hizo Lautaro De Vedia en MDZ Radio es que dentro del sistema de salud "tenemos la herramientas suficientes para que esto no se desborde. Estamos bien preparados". De todos modos, "hay que tener en claro que estamos detectando muchos casos, está subiendo el número de contagiados".

"Pero -resaltó- con poca repercusión, tanto en internaciones como en requerimientos de terapia intensiva. Si uno analiza la curva de casos fatales vemos números mucho menores de los que teníamos tiempo atrás. En diciembre de 2020 hubo un promedio de 150 muertes diarias, mientras que en lo que va de diciembre de este año tenemos alrededor de 15 casos fatales diarios. Aunque un solo deceso duele, el número es infinitamente menor".

En Mendoza habilitaron la dosis de refuerzo transcurridos los 4 meses de aplicada la segunda dosis.

Además, el infectólogo dijo que en diciembre de 2020 había 3300 personas en terapia intensiva y hoy hay 800. "Por un lado, daría la impresión de que nosotros tenemos cada vez más defensas, por las vacunas y por el mismo transcurrir de la enfermedad, porque tener la coronavirus genera anticuerpos. Por otro lado pareciera que las nuevas variantes han resignado agresividad para centrarse en ganar difusión. Ese cóctel nos va preparando un panorama más alentador, no tanto en el número de casos como en la repercusión que estos tienen".

Es que Lautaro De Vedia dijo que "cuanto menos agresivos sean los síntomas de los casos menos nos va a preocupar. Y daría la impresión de que ese es el futuro. Veremos si se da ya o si aún hay que esperar, mientras tanto hay que seguir cuidándose, por supuesto".

Finalmente, el infectólogo dijo que los nuevos infectados estarían presentando síntomas más leves y enumeró: "Mucho catarro, congestión nasal, dolor de cabeza y fuertes dolores musculares, pero menos síntomas respiratorios".

"No quiero sembrar el mensaje de que dejemos de preocuparnos con esto, no, quiero ser cauto. Veremos cómo se desenvuelve, nadie puede asegurar que la semana que viene esto no cambie", concluyó.