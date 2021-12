El recuerdo del piloto del helicóptero que sacó a Fernando de la Rúa de Casa Rosada

Juan Carlos Zarza fue el piloto del helicóptero que sacó al presidente Fernando de la Rúa de la Casa Rosada, aquel 20 de diciembre de 2001. A 20 años de uno de los momento más duros que vivió la historia política y economía argentina, habló en MDZ Radio. Dijo que su misión era preservar la vida del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En resumidas cuentas, Juan Carlos Zarza dijo que ese día cumplió con una misión que la Fuerza Aérea le había encomendado: resguardar la vida del presidente, que en ese momento también era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre cómo fue aquel 20 de diciembre, el piloto recordó: "Ese día ingresé al turno a las 8 de la mañana, como siempre, realizamos la primera inspección previa, preparamos la aeronave para cualquier tipo de requerimiento y a las 9.30 nos llegó la orden de trasladar al presidente a la Casa Rosada, como ocurría normalmente. Nosotros hacíamos un turno de 24 hs. en la quinta presidencial de Olivos".

Ese día, recuerda que en Olivos había movimientos anormales, como mayor cantidad de tropas y movimientos de vehículos del ejército dentro de la Quinta que no eran habituales. "Después del traslado nos fuimos a hacer un mantenimiento de la unidad en Moreno. Al mediodía normalmente volvíamos a Olivos pero ese día nos dijeron que fuésemos directamente hacia Aeroparque, donde funciona una plataforma con una pequeña unidad militar".

La tensión aumentaba. Llegó la orden de sacar a Fernando de la Rúa de la Casa Rosada y "lo más complicado fue cuando nos dijeron que debíamos ir al techo y no al helipuerto, como hacíamos normalmente. Eso significaba que las vías de acceso terrestre estaban bloqueadas. Y la incertidumbre... no teníamos certezas sobre cuál sería nuestro destino. Pero nos enfocamos en cumplir con la misión y preservar la situación de riesgo sobre el presidente de la República", recordó Zarza.

¿El techo de la Casa Rosada estaba preparado para que descendiera un avión sobre él? "La última vez que entramos con un helicóptero que tenía esquíes me comentaron que parte de la mampostería de uno de los salones se había caído. Pero yo creo que fue más por la vibración que por el peso del helicóptero en sí. De todos modos, en este caso había que sí o sí posarlo, porque sino el escalón lateral que permite el acceso a la cabina de pasajeros no se abriría, o sea, tenía que estar apoyado en los 3 puntos del helicóptero. Lo que no hicimos fue una reducción de potencia, que normalmente se hace para que la gente se pueda acercar sin demasiados vientos".

Finalmente, Juan Carlos Zarza recordó cómo era el trato con Fernando de la Rúa: "Era bueno, manteníamos la distancia propia de la envestidura que él tenía, pero siempre nos saludábamos. A veces surgía alguna pregunta fuera de contexto, pero no teníamos un diálogo continuo con él". Tampoco lo hubo en el último viaje del radical como presidente de los argentinos.