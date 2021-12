La penosa imagen de Argentina en el exterior que se ve por Netflix

“¿Argentino? ¡Maradona!” De esta manera, muchas veces se ha sintetizado la forma que en el exterior identifican a un ciudadano del país. Desde hace años, la figura de Lionel Messi pudo haber reemplazado al sello nacional que imprimía “el Diego”, aunque el fin era el mismo. El mate, el asado, el tango son otros temas que se asocian con la argentinidad, pero esa puede ser tal vez una visión edulcorada que se tenga, fronteras adentro, respecto a la imagen que realmente se ofrece del territorio.

El ego es otra característica que se resalta. Eso quedó plasmado en el viejo chiste que el propio papa Francisco contó, años atrás, sobre sus conciudadanos: “¿Sabe cómo se suicida un argentino?”, le preguntó a un periodista y, rápidamente, le reveló la respuesta: “Se sube a su ego y se tira de ahí”.

Tal vez por ser bastante cierta esa humorada, se cree que al país se lo conoce, únicamente, por sus estrellas deportiva, su comida tradicional o su baile típico. Lo preocupante es que también trasciende por cuestiones menos agraciadas. Un ejemplo, es la imagen que tendrán del país quienes miran Netflix.

En estos días hay, al menos, tres películas en ese ese sitio que, de manera lateral, hacen referencia al país. Se trata de Long Shot, Alerta Roja y la comedia francesa Ricos y mimados. Más allá de la calidad de cada una, es llamativo el estereotipo argentino que muestran como una penosa coincidencia.

En el primero de los casos, el film de 2019 protagonizado por Charlize Theron y Seth Rogen, trata de una secretaria de Estado de Estados Unidos que va de gira por el mundo junto a un periodista que se encarga de escribirle los discursos. Entre uno de los tantos destinos que visita, uno es Buenos Aires y, al pasar, el coprotagonista hace un chiste sobre el país como refugio de los nazis. Una muletilla que utilizan muchos guionistas en distintas películas o series. Desde el Superagente 86 hasta X-Men, hay un montón de momentos que ponen a la Argentina como un santuario del nazismo.

Otro ejemplo se ve en el film de acción protagonizado por Ryan Reynolds de este año que reflota el tema nazi con la búsqueda de un tesoro escondido en algún lugar que alude ser Misiones. En este caso, no es un comentario al pasar sino que varios minutos de la película se centra en esa idea. Esta claro que la forma de tratamiento y la rigurosidad de hechos y lugares son cuestionables, pero se basan sobre una pasado de un país que le abrió las puertas a varios criminales de guerra.

La tercera película, de escasa pretensiones, es una comedia simplista sobre una familia de clase alta francesa. La historia no viene al caso, salvo que uno de los personajes es un argentino. Aquí no hay referencias al nazismo, pero toca otro costado que suele definir al estereotipo argentino. Se trata de un embaucador y chantajista – el típico chanta - que sólo busca quedarse con la fortuna de su suegro. En un momento del film, este personaje dice tener mucho dinero en la Argentina pero no puede disponer del mismo por la crisis económica. Más adelante alude a que las propiedades que tiene el país fueron confiscada por la dictadura.

Si bien el país no puede resumirse en estas simples ideas, hay que asumir que, al menos, es parte de la imagen que se tiene en el exterior, al menos desde la visión de directores y guionistas del primer mundo, aunque se caiga en lugares comunes. Esto corre para la Argentina, pero no es excluyente.

Ricardo Darín lo definió muy bien cuanto contó el motivo que lo llevó a rechazar una propuesta para trabajar en Hollywood: “Me ofrecían hacer de un narcotraficante mexicano y no quería hacerlo ¿Todos los narcotraficantes son latinoamericanos? Si (Estados Unidos) es el país con mayor consumo de la faz de la tierra…”.