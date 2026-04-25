¿Por qué Argentina es la nueva elegida para producir pistacho?

Hablar hoy de inversión productiva exige correr la mirada del corto plazo y volver a pensar en proyectos capaces de generar valor real y sostenido en el tiempo. En ese camino, el agro en Argentina vuelve a mostrar su potencial y, dentro de ese universo, el pistacho se consolida como uno de los cultivos con mayor proyección a nivel global y con condiciones especialmente favorables para desarrollarse en nuestro país.

El avance del pistacho en el mercado internacional está impulsado, en primer lugar, por una transformación profunda en los hábitos de consumo. Las tendencias de alimentación saludable, nutrición vegetal y preferencia por alimentos naturales premium se consolidan a nivel global, y explican un crecimiento sostenido de la demanda que avanza a un ritmo promedio del 6,5% anual, con un nuevo impulso registrado durante 2025.

En ese escenario, el pistacho se posiciona como uno de los frutos secos más valorados por su perfil nutricional y su versatilidad.

En paralelo, el crecimiento del consumo en regiones como Asia y Medio Oriente tensiona un mercado cuya oferta global avanza con mayor lentitud. De acuerdo con proyecciones elaboradas a partir de estudios del USDA, la FAO y el International Nut Council, hacia 2040 podría consolidarse una brecha estructural superior a las 250.000 toneladas entre la oferta y la demanda mundial de pistachos .

Esta diferencia no solo refuerza la estabilidad de precios, sino que abre una oportunidad concreta para el desarrollo de nuevos polos productivos capaces de acompañar esa expansión. A esto se le suma una característica central del cultivo: el pistacho no es una producción de rápida implementación. Requiere planificación, conocimiento técnico y una visión de largo plazo, factores que actúan como barrera de entrada y, al mismo tiempo, refuerzan su atractivo como activo productivo.

Se trata de un cultivo de bajo riesgo agronómico, con una vida útil que puede superar los 50 años y rendimientos promedio estimados en torno a los 3.500 kilos por hectárea en plena madurez comercial, con picos superiores en campañas favorables.

pistacho El avance del pistacho en el mercado internacional está impulsado, en primer lugar, por una transformación profunda en los hábitos de consumo. Archivo.

Argentina reúne condiciones agroclimáticas ideales para este desarrollo. El clima seco, la amplitud térmica y la disponibilidad de suelos aptos permiten producir pistacho de calidad internacional, con la ventaja adicional de hacerlo en contraestación respecto de los principales países productores.

Modelo productivo

Pero el verdadero diferencial no está solo en la tierra, sino en el modelo productivo que se construye alrededor del cultivo: eficiente, profesional y alineado con estándares globales. En este contexto, comienzan a replicarse modelos de inversión que buscan conectar capital con economía real, especialmente en proyectos agrícolas de largo plazo.

Se trata de esquemas pensados para inversores que priorizan la diversificación y la previsibilidad, y que encuentran en el agro una alternativa complementaria frente a activos más tradicionales.

Bajo formatos profesionalizados —como los fideicomisos productivos— estos proyectos permiten participar de emprendimientos agrícolas sin involucrarse en la gestión diaria, combinando transparencia, planificación y una mirada de mediano y largo plazo.

Invertir en pistacho

Los retornos son consistentes y sostenibles en el tiempo. A diferencia de otros instrumentos financieros, aquí se construye un activo tangible, con tierra, producción y una demanda global en expansión. Además, se trata de una inversión con impacto: genera empleo, promueve el desarrollo regional, incorpora tecnología y fomenta prácticas sustentables como el uso eficiente del agua y la energía.

El auge del pistacho no es una tendencia pasajera, sino la manifestación de un cambio estructural que combina alimentación, sustentabilidad y planificación de largo plazo. En un país que necesita fortalecer su matriz productiva y exportadora, apostar por cultivos de alto valor agregado es una decisión estratégica.

pistachos Los retornos son consistentes y sostenibles en el tiempo. Archivo.

Creemos que la Argentina tiene una oportunidad concreta de posicionarse en este mercado y que el capital privado puede cumplir un rol clave en ese proceso. Invertir en pistacho es invertir en futuro, en desarrollo y en una visión de país que vuelve a poner a la producción en el centro.

* Juan Ignacio Ponelli, CEO de AgroFides.