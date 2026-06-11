Reforma laboral: el Gobierno extendió a 446 los convenios colectivos que deberán renegociar

Con la reglamentación de la reforma laboral, y sin fallos judiciales contrarios en vigencia, se cayó la llamada ultraactividad.

El Gobierno avanza en la implementación de la reforma laboral y este jueves comunicó que dará inicio al procedimiento de convocatoria para que empresas y sindicatos negocien los convenios colectivos de trabajo. Así, se revisarán 466 convenios.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que, dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, "con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes", indicó el comunicado oficial.

De esta manera, revisó su decisión de intimar a que se renegocien 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados. De acuerdo a lo informado por la cartera de Trabajo dentro del área de Capital Humano, "la medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores.

"La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector", concluyó el texto oficial.