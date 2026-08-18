Mercados en alerta: el riesgo país coquetea con los 500 puntos básicos y los bonos se pintan de rojo

Los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país sube. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia bajista.

El riesgo país volvió a subir en la rueda de este martes y coquetea con los 500 puntos básicos. En Wall Street, tanto los bonos argentinos como las acciones operan en rojo.

Los bonos caen en Nueva York hasta 2,1%, traccionada por el Global 2046. El riesgo país se ubica en 497 puntos básicos.

El movimiento refleja un mayor nivel de cautela entre los inversores respecto de los activos argentinos. El riesgo país mide el diferencial de rendimiento que los mercados exigen a la deuda de un país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y funciona como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la economía.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,2%. Las acciones del panel líder se desploman hasta 4,3%, como el caso de BBVA.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en rojo. La principal caída la registra el ADR de Corporación América (-6,5%).