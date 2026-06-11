Lanzan un innovador herbicida selectivo para malezas resistentes

Syngenta anunció en Argentina el lanzamiento de Authence, una nueva solución herbicida con tecnología VIRESTINA para el control de malezas gramíneas resistentes. La compañía destacó que el país es el primero del mundo en obtener la aprobación del registro de esta innovación agrícola.

Syngenta, compañía dedicada a la innovación agrícola, presentó Authence, con tecnología VIRESTINA y el ingrediente activo metproxibiciclona. Según informó la empresa, se trata del primer herbicida selectivo a nivel mundial en casi 40 años para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón.

La solución también puede utilizarse en aplicaciones de pre siembra en cereales y maíz, lo que amplía su alcance dentro de sistemas productivos clave. De acuerdo con la información difundida, Argentina fue el primer país del mundo en obtener la aprobación del registro de Authence y de su ingrediente activo.

El lanzamiento apunta a una problemática central para la agricultura argentina: las malezas gramíneas resistentes. Estas especies afectan al 70% del territorio productivo del país y pueden generar reducciones de rinde de hasta un 70%, según los datos comunicados por la compañía.

Estas malezas sobreviven a aplicaciones de herbicidas, compiten con los cultivos por nutrientes, luz solar y agua, y además pueden funcionar como un “puente verde” para plagas, virus, hongos y bacterias. En ese contexto, Syngenta presenta a Authence como una herramienta orientada a mejorar el manejo agronómico.

“El registro de Authence en el país consolida la posición de Argentina como un referente de innovación a nivel global y permite a los productores locales el acceso a tecnologías de vanguardia antes que en otros lugares del mundo”, afirmó Nicolás Gennaro, director de Marketing de Protección de Cultivos LATAM de Syngenta.

Desarrollo tecnológico y ciencia predictiva

El desarrollo de la tecnología se inició hace más de una década. La compañía indicó que sus equipos utilizaron ciencia predictiva y modelos de aprendizaje automático para crear la solución en 10 años, un plazo inferior al promedio de 12 a 14 años mencionado para tecnologías agrícolas.

“La verdadera innovación nace de entender los desafíos del productor antes de que se vuelvan críticos”, señaló Alejandro Piñeiro, gerente de producto Herbicidas para la Unidad Comercial Sur de Syngenta. Según explicó, el trabajo de científicos y asesores técnicos permitió anticipar la resistencia de malezas gramíneas.

En soja y algodón, Authence fue presentado como altamente efectivo para controlar malezas gramíneas resistentes a herbicidas comunes como glifosato y cletodim. La empresa también informó que el producto se descompone rápidamente en el suelo, con un perfil de seguridad y una huella ambiental reducida.

Manejo agronómico y rotaciones

Syngenta destacó que la solución ofrece mayor flexibilidad en rotaciones de cultivos y en la elección de cultivos de cobertura. Además, sostuvo que puede contribuir a reducir la compactación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir pasadas de maquinaria agrícola pesada.

Authence fue desarrollado a partir de la experiencia de Syngenta en inhibidores de ACCasa, clasificados dentro del Grupo 1 de HRAC. La compañía lo define como una cuarta generación de ese grupo herbicida, diseñada para controlar malezas resistentes a herbicidas de otros grupos y a ACCasa más antiguos.

Argentina ya había sido mencionada por Syngenta como un mercado pionero para tecnologías de la compañía, entre ellas ADEPIDYN en 2016, PLINAZOLIN en 2021 y TYMIRIUM en 2022. Con este nuevo registro, el país vuelve a ocupar un lugar inicial en el acceso a una innovación agrícola global.