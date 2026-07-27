ATM: cómo pagar las tasas retributivas de servicios de forma online

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó cómo deben hacer los contribuyentes para pagar este tipo de servicios.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que se encuentra disponible el pago en línea de los códigos correspondientes a las tasas retributivas de servicios, requeridas para realizar diversos trámites ante la Administración Pública provincial.

La cancelación puede hacerse ingresando al portal oficial mediante el botón “Pagar online”.

Qué son las tasas retributivas de servicios de ATM Las tasas retributivas de servicios constituyen una prestación económica que se abona a la Provincia como contraprestación por los servicios brindados por la Administración Pública central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y sus dependencias.

Deben ser pagadas únicamente por quienes efectivamente utilizan esos servicios. Los importes —ya sean montos fijos o alícuotas proporcionales— están establecidos por la Ley Impositiva.