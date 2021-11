El famoso streamer Ibai le negó el saludo a José Antonio Kast

Recientemente se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el país vecino, Chile. El resultado fue un empate técnico que deberá definirse en una segunda vuelta el 19 de diciembre entre el candidato de centro izquierda Gabriel Boric de 35 años y el derechista José Antonio Kast de 55 años. Precisamente este último fue noticia en los últimos días pero no por las razones que uno podría esperar.

José Antonio Kast y Gabriel Boric deberán definir quien será el presidente de Chile el 19 de diciembre

El streamer español, Ibai Llanos, suele sorprender por sus increíbles números en cuanto a personas conectadas que disfrutan de su contenido al mismo tiempo. Ibai hace directos en la plataforma Twitch todos los días, juega en vivo y habla con sus seguidores en directo a través de la plataforma. En los últimos días, el español de 26 años fue noticia en nuestro país ya que recibió la camiseta del Club Atlético Boca Juniors autografiada por Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución. Durante los streams de Ibai, como es común en la plataforma, los usuarios dejan mensajes pagando una cantidad de dinero que se escuchan en el video, generalmente estos mensajes son para pedirle al creador de contenido que haga un saludo para alguien especial o que hable sobre algún tema.

A fines de octubre, durante uno de sus habituales directos, un usuario le pidió al español que le mandara un saludo a José Antonio Kast, y este lo hizo probablemente sin saber que la persona en cuestión era uno de los candidatos presidenciales en Chile. Este video se viralizó bastante en las redes, sobre todo de ese país, lo que hizo que el creador de contenido recibiera algunas criticas, por parte de los ciudadanos chilenos (y no chilenos) que no están de acuerdo con la manera de proceder del candidato. Esto va en contra del accionar del streamer, que suele no meterse en temas políticos.

Es por esto que cuando fue consultado para hacerlo nuevamente hace unos pocos días, el streamer se negó rotundamente, tanto que apenas sonó el nombre del candidato explotó: "No no no, a Antonio Kast no", queriendo evitar probablemente futuros problemas con los detractores del conservador.