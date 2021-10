Suben los casos y la variante delta es predominante: ¿se enciende una alarma?

"Va a ser un ascenso lento, pero sostenido en el tiempo", sentenció el médico clínico Luis Cámera, uno de los asesores presidenciales en materia de salud al ser consultado sobre la curva de nuevos casos de coronavirus.

Entrevistado por TV Pública señaló la importancia de la vacunación y el impacto que tienen en el ascenso de casos el relajamiento de las medidas sanitarias y la circulación de variante delta. Declaró que la evolución de la curva "depende con qué velocidad nos vacunamos". Y destacó una vez mas la importancia de avanzar con la vacunación pediátrica.

Cámera manifestó especial preocupación a la hora de hablar de los cuidados. "El no uso de barbijos al aire libre es para las personas que están en su burbuja, sus conocidos, las personas que están solas; pero cuando las personas contactan con otras tienen que usar barbijo", explicó. Y agregó: "No se respetan prácticamente los aforos. Lo hemos visto en múltiples imágenes: cuando hay una concentración uno de cada tres no usa el barbijo".

Sus declaraciones llegan semanas después de que se libere el uso de barbijo en espacios abiertos siempre que se mantenga la distancia social y un día más tarde que el multitudinario acto que encabezó el presidente Alberto Fernández al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner en el que se vio se pasaron por alto diversas medidas sanitarias impuestas por el mismo gobierno.

Durante la entrevista Cámera insistió en que "tenemos que tratar que el virus no circule" y se refirió específicamente a la variante delta. Explicó que todas las vacunas "sirven. Tal vez un poquito menos, hay una cierta duda. Por eso ya se está hablando de tener que suplementar de alguna manera". En esa línea se encuentran los últimos anuncios realizados por la ministra Carla Vizzotti y por sus pares de diversas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que ya adelantaron que comenzarán a aplicar terceras dosis de la vacuna Sinopharm a mayores de 50 años y personas inmunosuprimidas.

La decisión de incluir a las personas inmunosuprimidas entre el primer grupo que reciba el refuerzo tiene que ver con que "los pacientes con trasplantes, con enfermedades oncológicas muy graves la inmunidad no es la misma", según expresó Cámera que añadió: "Por lo tanto, esta tercer dosis que se va a dar como para completar el tratamiento",

A modo de cierre, el experto aseguró que "la variante delta no va a ser un impacto tremendo, pero es el virus que se va a quedar. Entonces los estándares de cuidado los tenemos que mantener por varios meses".