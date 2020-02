Alerta viajeros: hasta 7 horas de demora para cruzar a Chile

Debido a los feriados por Carnaval de los próximos lunes y martes, muchos mendocinos decidieron tomarse el fin de semana largo y pasar unos días en Chile pero, como suele suceder en estas fechas, el paso al vecino país se encuentra colapsado.

PASO HABILITADO. En Complejo Libertadores vehículos particulares 90 minutos de demora, camiones 40 minutos. En Complejo Horcones vehículos particulares 30 minutos de demora. Cielo despejado, vientos leves,9°C. Atencion trabajos en ruta 60 Chile. En Chile seguro obligatorio Soapex — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) February 22, 2020

Como puede apreciarse en las imágenes que los viajeros compartieron con MDZ, la ruta está plagada de vehículos que intentan cruzar la cordillera y visitar el país trasandino pese a los conflictos sociales que atraviesa y al desfavorable cambio de moneda.

"Llevamos 7 horas de cola desde Las Cuevas hasta la aduana chilena y todavía no podemos cruzar. Salimos de casa a las 5:40 y a las 8 de la mañana entramos a Las Cuevas", aseguró una lectora del diario que envió su reporte a través de Whatsapp.

"No colapsó por culpa del fin de semana largo, colapsó por la falta de personal trabajando. Solo DOS cabinas habilitadas, una verdadera vergüenza. Informaron que iban a tener la capacidad máxima habilitada para atención y no fue así. Una vergüenza que se repite año tras año", comentó Laura.

Como si la desproporcionada demora en los vehículos fuera poco, los viajeros también denuncian que los baños del edificio antiguo de la aduana chilena se encuentran inhabilitados y los sanitarios del nuevo edificio no dan a basto para la demanda de este sábado.

"Pienso que en la tarde del martes nuestra aduana va ser una locura", agregó Rubén, adelantándose a lo que podría suceder cuando todos los que cruzaron a Chile emprendan el regreso hacia nuestro país.

"Anoche a las 00:30 am. Estaba en aduana, me terminaron de atender 07:30 am. SOLO 3 CASETAS HABILITADAS. UNA VERGÜENZA", argumentó Andre Inostroza.

Ante esta panorama se recomienda transitar con extrema prudencia y paciencia, ya que la situación continuaría de la misma manera durante todo este sábado debido a que es el día en que muchos pudieron iniciar el viaje hacia el vecino país.