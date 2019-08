En Mendoza todos los años sufrimos cientos de accidentes de tránsito con pérdidas fatales. Son innumerables los casos trágicos que lamentamos año tras año. Niños, adolescentes, adultos, todos víctimas de la imprudencia en el tránsito y, principalmente, del alcohol al volante.

En los estudios de MDZ Radio estuvieron la diputada Hebe Casado y familias familias de 3 niños que fueron víctimas fatales de dos adultos al volante alcoholizados.

Las historias

Andrea y Andres son los padres de Alan Villouta el joven que fue atropellado cruzando el acceso sur a la altura de la barraca. El acusado del incidente no solo atropelló. Iba a 150km por hora, no frenó, se fugó a su casa y mientras fue a lavar su camioneta. "Si yo no hubiera encontrado el espejo de la camioneta Porsche, aún no sabríamos quien mató a mi hijo", dijo la madre.

"Si yo no hubiera encontrado el espejo de la camioneta Porsche, aún no sabríamos quien mató a mi hijo"

También estuvo Angel Cruk padre de Agustin y abril, quienes hace 8 meses perdieron la vida a manos de un conductor que iba alcoholizado, circulaba en contramano, sin registro y que hoy está libre. Su testimonio fue dramático y emocionó a todo el estudio e hizo reflexionar.

Tenía 0,70 de alcohol en sangre, entró de contramano. Mató a mis dos hijos. Hoy está libre, lo veo en las redes sociales haciendo un baby shower tomando cerveza en mamadera"

Hebe Casado, diputada del PRO en nuestra provincia fué quien impulsó esta ley y nos dió datos escalofriantes: "Todos los años en Argentina sufrimos la muerte equivalente a 10 guerras malvinas a causa del alcohol al volante"

Te dejamos el audio entero para que puedas sacar tus propias conclusiones.