Sigue el debate por el #MendoExit: proponen que este sea el himno de la movida

Este movimiento de empresarios y miembros de la sociedad mendocina que comenzó como un juego en las redes sociales por estos días ha tomado relevancia nacional.

Es que desde hace tiempo muchos comenzaron a elaborar teorías que ya no pertenecen al mundo del humor, pues plantean que a nuestra provincia le iría mucho mejor en un contexto distinto que el que promueve la macroeconomía nacional; y por esto cada día fundamentalmente por Twitter pujan por mantener viva la idea de un #MendoExit.

Desde que el exgobernador Cornejo planteara, ofuscado por los golpes que Mendoza sufrió por el tema de Portezuelo del Viento, que nuestra provincia "tiene todo para vivir como un país independiente", el tema no deja de debatirse.

La novedad es que ahora los que fogonean el tema han descubierto la producción del artista mendocino "Hablemoslon", quien en una especie de rap ha compuesto un verdadero homenaje al léxico mendocino.

Lucas Matías está radicado en la Capital Federal, pero con la canción, que está repleta de modismos, frases, palabras especiales y la evocación de lugares icónicos de Mendoza; ha querido homenajear a su tierra natal, a la que "extraña muchísimo".

"Obviamente, he tomado esta explosión con muchísima alegría. Me enteré de esto porque me han reventado el celular. Ayer me empezaron a escribir amigos preguntándome 'Loco, que hiciste, qué rompiste que salís en los diarios y te llaman de las radios'. Estoy súper sorprendido", dice Lucas a MDZ.

"Hoy un tío mío me avisó que ya el tema lo están pasando en las radios de San Luis, y hasta me han llamado de canales de televisión. No puedo más de la risa", comenta el autor. "La verdad es que es un video de humor, como todos los que hago", explica.

Esta es la letra:

Mi choco mueve el poto

cuando juega en la chipica

Para las fiestas patrias

cocinamos sopaipilla

Oktoberfest, ¿quién te conoce?

fiesta posta es la Vendimia

No se diga mendocino

el que jamás jugó en la viña

Las carreras de barquitos

en las acequias de mi barrio

Para el día del amigo

nos juntamos en el Manzano

Una carrera a petequito

cachipún o paninoni

Si no sabés qué es la tortita,

mejor echate un noni

El asado con jarilla

y los lomos de Barloa

¿Qué no subiste caminando

al Cerro de la Gloria?

Si me rateaba, terminaba

en la Plaza Independencia

En la Galería Caracol

me tatué "Dormir la siesta"

Andá a llorar al Calvario,

Andá a llorar al Calvario...

Menducos son los ranchos,

el Puente Olive y los temblores

Más menduco que comprar

beterabas y camotes

Tomarte un vino en la Alameda

El Challao, en la Reserva

O pasar todo un domingo

en las Termas de Cacheuta

La UNCuyo, el Cóndor, Capri

y el Puente del Inca

Podés tomarte el trole

o viajar en el tranvía

Podés nadar en lo pandito

y si del Tomba sos hincha

seguro lo viste lo jugar

en el Estadio Mundialista

Se pronuncia Las Heras,

todo junto y arrastrado

Y los Portones del Parque

que jamás están cerrados

Si te agarra un Zonda fuerte

terminás en Carrodilla

La montaña más zarpada

está en nuestra provincia