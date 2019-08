Uceda: "No nos mandaron a dormir, nos mandaron a militar"

La primera candidata a diputada nacional en Mendoza de Todos, Marisa Uceda, reveló este lunes qué charló Anabel Fernández Sagasti con sus referentes nacionales, Alberto y Cristina.

"No nos mandaron a dormir, nos mandaron a militar", aseguró Uceda, buscando contrastar con el mensaje de Mauricio Macri. Según Uceda, la fórmula presidencial felicitó a la candidata a gobernadora de Todos por el resultado de ayer. Pero enseguida vino la aclaración: "Nos dijeron que no nos relajáramos, porque hoy hay que volver a empezar".

"Arrancamos hoy mismo la campaña", prometió Uceda, en relación a los comicios del 1 de setiembre próximo, en los que se resolverá quiénes conducirán en el futuro cuatro departamentos de Mendoza.

Pero está claro que el plato fuerte será la elección del 29 del mes que viene, en la cual se definirá la disputa por la gobernación.

"Mendoza se prendió a las propuestas de Alberto Fernández", dijo Uceda, y recalcó que esas propuestas "se articulan con gobernadores con igual criterio".

En este sentido, la abogada señaló que Fernández Sagasti ya firmó con Alberto Fernández "un convenio que va a permitir más obras, boleto gratuito para los estudiantes y un nuevo sistema de salud mental".

"Vamos a tener el beneficio de la duda, porque es la primera vez que somos candidatos Alberto, Anabel y yo", agregó Uceda, ante la posibilidad de que no se cumplan estas promesas de campaña.

Sobre el futuro del Congreso Nacional, la candidata a diputada nacional aseguró que el resultado de la PASO destierra la posibilidad de generar una reforma laboral. Dijo además que el foco estará en incrementar las jubilaciones, proteger las nuevas formas de trabajar y "desafixiar" a la industria.

También criticó a Alfredo Cornejo por sus declaraciones en campaña, aunque recalcó que todavía no tiene un contacto personal con él. "Cornejo ha hablado de nosotros, no siempre en forma afortunada, pero personalmente no hemos charlado", sostuvo a MDZ Radio.

Consideró además que los ataques del gobernador a La Cámpora y a los candidatos de Unidad Ciudadana en Mendoza pueden haber tenido que ver con una situación de "estrés".

"Yo jamás me subí a un rol protagónico porque en esta elección se elegía un proyecto de país", afirmó Uceda, y pronosticó que el frente Todos sumará más votos en octubre y permitirá que la tercera candidata a diputada por el PJ, Juan Carmona, logre una banca en el Parlamento.