Fernández Sagasti: "Soy parte del equipo de Alberto, Mendoza no se puede quedar afuera"

Anabel Fernández Sagasti buscó ser el “rostro de la victoria” en Mendoza, luego de que se conociera el resultado electoral de ayer, sobre todo de cara a las elecciones provinciales del 29 de septiembre que la tienen como candidata.

La dirigente de La Cámpora aseguró que ella no busca “capitalizar” el triunfo, sino que Alberto, Cristina y ella son lo mismo. “No comparto esa visión de capitalizar. Venimos diciendo que necesitamos un presidente que piense en la producción. Soy parte del equipo de Alberto y Cristina. Es un triunfo que esperamos que se amplíe en octubre. No hay una posibilidad de futuro de gobernar Mendoza si no tenemos un presidente que tome medidas que tengan que ver con la producción”, aseguró a MDZ Radio.

Para ella, el PJ debe “redoblar” los esfuerzos para ganar la provincia el 29 de septiembre. “Hay que ir a buscar a los mendocinos con los que no hemos podido hablar. Mendoza no se pude quedar afuera”, dijo.