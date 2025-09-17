Tras otro revés en el Congreso, Milei se reúne con candidatos en Olivos y busca reencauzar la campaña

A pocas horas de otra categórica derrota en el Congreso , el presidente Javier Milei buscará relanzar la campaña electoral de La Libertad Avanza y evitar otro revés en las urnas, tras el revés en los comicios bonaerenses.

El mandatario mantendrá este jueves dos encuentros en la Quinta de Olivos con el objetivo de “reordenar a la tropa” y rediseñar el mensaje político en semanas cruciales para el futuro de su Gobierno.

A las 11, el líder libertario recibirá a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de su espacio en cada provincia, siendo un total de 48 dirigentes. A su vez, están invitados quienes encabezaron las listas en las ocho secciones electorales en PBA: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

En tanto, a las 15 encabezará un encuentro con los jefes de campaña de cada provincia, teniendo en esa mesa política a los karinistas Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem , cuestionados por el sector que responde al asesor Santiago Caputo .

Ese segundo encuentro ocurrirá en otro posible momento difícil para el jefe de Estado. El Senado debatirá durante la tarde el veto a la ley que coparticipa los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) , que impulsan los gobernadores, quienes le dieron la espalda a la Casa Rosada durante la sesión en Diputados.

En tanto, Milei asistirá el viernes a un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se mostrará con empresarios y realizará un discurso en un terruño que lo acompañó fuertemente en 2023, pero que cuenta con un oficialismo provincial que le muestra los dientes, tras meses de amistad y de alianza política.

Fuentes oficiales confirmaron que el presidente también irá a Mar del Plata y prevé visitar Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, entre otros distritos “grandes” y con apoyo popular para Milei.

El Gobierno buscó mostrar reacción tras el traspié en la Provincia de Buenos Aires, mediante la creación de las mesas políticas, la designación del ministro de Interior, Lisandro Catalán y el mínimo diálogo con algunos gobernadores. También apareció "la moderación" en el discurso por cadena nacional de Milei. En simultáneo, el mandatario no hizo cambios en el Gabinete, aún no pudo terminar con la guerra interna y sostuvo su plan económico.

Los funcionarios reconocen que "se evalúan algunos anuncios" para recuperar la agenda política y están a la espera de "alguna instrucción sobre cuál serán las nuevas consignas y los nuevos mensajes para reimpulsar la campaña y empezar a recuperar votos". Otro factor indispensable es poder garantizarse la estructura propia y el acompañamiento de aliados para poder fiscalizar en octubre. "Si el presidente pensaba que podía ganar en la Provincia con fiscales que traía el Nene Vera, estaba muy equivocado. Espero que podamos revertirlo en octubre", sentenció a MDZ una fuente inobjetable de la mesa política que integra el propio Milei.