Con bombos y platillos: la oposición festejó en redes la caída de los vetos de Javier Milei
CFK, Axel Kicillof, Sergio Massa, Martín Lousteau y otros dirigentes celebraron el rechazo de los vetos de Milei, cuyo gobierno atraviesa una crítica situación.
Tras el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario sino también y de Emergencia en Salud Pediátrica, los principales dirigentes de distintos sectores de la oposición salieron a celebrar con bombos y platillos la nueva derrota del gobierno de Javier Milei.
El festejo de la oposición tras el golpe a Javier Milei
Desde su casa en San José 1111, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejó en su cuenta de X el resultado legislativo y expresó: “El pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, escribió, junto a fotos de la multitud que se acercó a la puerta de su domicilio luego de la Marcha Federal Universitaria.
Luego de celebrar frente al Congreso desde la masiva manifestación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exclamó en sus redes: “El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”.
Otro de los dirigentes que se alegró fue el exministro de Economía, Sergio Massa, quien remarcó en X que "la fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima: hay que defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia y un Garrahan con la capacidad de atender a los chicos y chicas de todo el país". Y cerró con un mensaje para la gente: "Felicitaciones”.
Fiel a su estilo irónico, el dirigente social Juan Grabois se limitó a celebrar el resultado de la sesión con un escueto tuit: “Pueblo 2 – Milei 0 (Karina 3%)”, lanzó, en referencia al escándalo de las supuestas coimas que involucran a la secretaria General de la Presidencia.
Por fuera del peronismo, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, afirmó que este miércoles quedó demostrado que “la educación y la salud pública son más fuertes que cualquier veto”.
“Queda demostrado que unir fuerzas contra la crueldad del Gobierno vale, que la movilización en la calle y el respeto a la voluntad en las urnas transforma la realidad en favor de los argentinos. Adelanto mi voto en el Senado: vamos a seguir defendiéndolas”, sentenció en su cuenta de X.
Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, volvió a asistir a la movilización y remarcó el rol de la protesta social para garantizar la victoria legislativa: “La derrota a los vetos de Milei la construimos en la calle”, aseguró.