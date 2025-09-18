El Gobierno aceptó la renuncia de la jueza Viviana Piñeiro, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a partir del 1° de noviembre.

El Gobierno pierde a una figura importante en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El Gobierno nacional oficializó la aceptación de la renuncia de la doctora Viviana Patricia Piñeiro al cargo de vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I. La medida fue dispuesta a través del Decreto 674/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Según el decreto publicado este 17 de septiembre, la dimisión presentada por Piñeiro regirá a partir del 1° de noviembre de 2025. La jueza había elevado su pedido de renuncia semanas atrás, lo que dio inicio al expediente administrativo correspondiente.

La resolución se sustenta en las facultades conferidas al Presidente de la Nación por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que otorga al Poder Ejecutivo la atribución de aceptar las renuncias de jueces y funcionarios judiciales.

La Cámara Federal de la Seguridad Social es uno de los tribunales clave en materia previsional, donde se resuelven causas vinculadas a jubilaciones, pensiones y otros beneficios del sistema de seguridad social. La salida de Piñeiro deja vacante un lugar estratégico en la Sala I.

Fuentes judiciales señalan que, tras la aceptación de esta renuncia, se deberá avanzar en el proceso institucional para cubrir el cargo vacante, lo que implicará la intervención del Consejo de la Magistratura y el posterior tratamiento en el Senado de la Nación.