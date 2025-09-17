Julio Cobos rechazó el veto de Milei al financiamiento universitario: "Sin autonomía no hay autarquía"

La Cámara de Diputados debate este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario , de emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan. La oposición ya consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento y todo se encamina al rechazo.

El debate está marcado por la pérdida, por parte del Gobierno, de sus aliados provinciales, lo que hace presumir una derrota contundente del Ejecutivo. Aliados, por ejemplo, como Mendoza, teniendo en cuenta que los diputados radicales que responden a Cornejo como Verasay y Nieri esta vez votar contra el veto . A pesar de que el veto a la ley de aumento a jubilados lo votaron a favor.

En este punto, hay que marcar una salvedad y es la de Julio Cobos . El diputado nacional por el radicalismo siempre se mostró contra los vetos. Votó a favor en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en agosto y este miércoles adelantó su rechazo al veto, con un mensaje crítico de la gestión de Milei .

"Estas leyes han sido vetadas producto de que no tenemos Presupuesto y hemos tenido que decidirnos por tratar en sucesivas sesiones presupuestos parciales. En este caso para dos instituciones prestigiosas que tiene nuestro país y que guardan relación", comenzó su discurso. A propósito de esa relación, señaló: "Hoy se hablaba acá de la característica emblemática que tiene el Garrahan y esto es producto de profesionales que prestan servicio y que han sido formados en nuestras universidades . Se especializaron en el exterior pero la formación básica se la dio el sistema universitario argentino".

Sobre el motivo por el cual rechazará el veto, señaló: "Estamos permitiendo que estas instituciones continúen funcionando con excelencia, con calidad, y es la forma de planificar para cualquier unidad organizativa. Sobre todo las universidades, que tienen tres funciones: la enseñanza, la investigación y la extensión. Y necesitan de los presupuestos mínimos para proyectar esa actividad en el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta la autarquía y autonomía que tiene nuestro sistema universitario, y no hay autarquía si no hay autonomía financiera".

Sobre la situación de las auditorías, otro punto clave en el análisis, Cobos agregó: "Nuestro sistema universitario está siendo auditado. Lo audita la AGN, pero además está siendo evaluado permanentemente, porque la ley de educación superior establece que la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Coneau), la evalúe permanentemente. Así surgen las acreditaciones tanto para carreras de grado como de postgrado".

Para concluir, señaló: "Para que nuestras universidades sigan siendo el factor de movilidad ascendente, para que sigan siendo las formadores del futuro a través de nuestros estudiantes que serán profesionales, para que el Garrahan continúe dando esperanza a muchos niños y niñas que llegan con patologías complicadas, es que vamos a insistir en las dos leyes mencionadas".