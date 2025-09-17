El Gobierno le pide a los Diputados "no hacerle el juego al kirchnerismo" en la sesión por los vetos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , criticó la sesión que se desarrollará este miércoles en la Cámara de Diputados en rechazo a los vetos por el financiamiento universitario y a emergencia pediátrica y pidió a los legisladores opositores "no hacerle el juego al kirchnerismo".

A través de sus redes sociales, Sturzenegger advirtió que el temario incluye proyectos para derogar decretos delegados firmados en el marco de la Ley Bases , que habían centralizado distintos organismos descentralizados bajo la órbita del Ejecutivo.

La sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados. Explicamos una vez más. El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas…

En su descargo, el funcionario señaló: "El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras. A su vez, cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio".

En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno de Javier Milei es ordenar esas estructuras: "Espero que los diputados no kirchneristas no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas, porque el mandato que recibió el Presidente fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos".

Una sesión clave en Diputados y afuera la Marcha Federal

Las universidades nacionales movilizan para ratificar la Ley de Financiamiento Universitario X

La sesión en la Cámara baja incluye un amplio temario con iniciativas de la oposición, varias de ellas cuestionadas por el oficialismo. Entre los proyectos más relevantes figuran la insistencia en anular los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, impulsada en respuesta a la crisis en el Hospital Garrahan.

Desde el oficialismo reconocen que el escenario parlamentario será complejo y que la oposición buscará capitalizar el debate en un contexto electoral.