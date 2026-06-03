Tras el fuerte malestar interno, el Gobierno postergó el pliego de Verónica Michelli y no se tratará mañana en la sesión del Senado

El oficialismo confirmó este miércoles que mañana habrá sesión en el Senado, pero no avanzará con el tratamiento del pliego de la jueza María Verónica Michelli . En una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque, los referentes del Gobierno en la Cámara Alta decidieron que, ante el fuerte malestar interno y de los aliados por el intento de retirar la candidatura tras la firma del dictamen, es preferible postergar ese debate para una próxima convocatoria en el recinto.

Fuentes oficiales señalaron que en la sesión de este jueves se tratarán cerca de 50 pliegos judiciales, además del acuerdo con dos fondos buitres por el default del 2001 y las reformas a las leyes sobre la propiedad privada.

Además del explosivo posteo de Patricia Bullrich , distintos libertarios y sectores aliados manifestaron su malestar por la decisión de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de la doctora al percatarse del vinculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon , quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei , entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Junto a Carlos Fabián Cuesta , había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.

Críticas internas y el futuro del pliego en el Senado

Los senadores cercanos a La Libertad Avanza cuestionaron el retiro del pliego al considerar que Michelli había cumplido todas las instancias institucionales exigidas: la propuesta había sido enviada por el Poder Ejecutivo, atravesó la audiencia pública correspondiente y no registró impugnaciones durante su tratamiento.

Remarcan que, al pasar todas las instancias administrativas de rigor en el Congreso, ya no se puede retirar y debe ser puesto en consideración el jueves en el recinto.

En el poroteo que hacían los violetas, se constató que no estaban los números para avalar el retiro del pliego, por lo que el Gobierno se predisponía a una dura derrota. Ante ese motivo, planea rediscutir esa postulación para la próxima sesión, estipulada durante junio en un debate que incluirá reforma electoral, los cambios en la ley de Zonas Frías y la Ley Hojarasca.

Se supo este miércoles que la titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió a Michelli en su despacho en otro gesto para diferenciarse de la postura de la Casa Rosada.