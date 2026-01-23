Tras el crimen de Jeremías Monzón, Patricia Bullrich insistió con tratar la Ley Penal Juvenil: "Se les terminó la impunidad"

El terrible crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe , donde un joven de 15 años fue torturado y asesinado por otros tres menores , volvió a poner en el centro de la discusión política la baja de la imputabilidad . En ese marco, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , publicó un contundente mensaje en sus redes dirigido a la oposición y sentenció: " Se terminó la impunidad por edad ".

La intención del Ejecutivo de modificar la edad de imputabilidad no es nueva y de hecho forma parte del proyecto de reforma del Código Penal que el oficialismo buscaba debatir en las sesiones extraordinarias en el Congreso, aunque finalmente por su extensión y complejidad se postergó para las sesiones ordinarias.

Sin embargo, la filtración y viralización en las redes del video del asesinato de Monzón volvió a poner en el centro del debate público qué se debe hacer con los menores que delinquen. En ese marco, la exministra de Seguridad levantó el guante y remarcó: " Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres ".

En ese sentido, Bullrich cuestionó que la Ley Penal Juvenil "estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara" y señaló que "el resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes ". "Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa", remató.

En ese contexto, este viernes la jefa de la bancada libertaria en la cámara alta volvió a convocar a todos los legisladores para tratar este año la iniciativa en el Congreso y enfatizó que "o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes".

"¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga. Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir", subrayó la exfuncionaria.

En ese sentido, la Bullrich llamó a decir "basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas" y prometió: "Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad".

El caso de Jeremías Monzón

Tras cuatro días de búsqueda, el 22 de diciembre Jeremías fue hallado sin vida en inmediaciones de la cancha de Colón, en una zona descampada. De acuerdo a la reconstrucción judicial, fue emboscado por tres personas: una adolescente de 16 años y dos chicos de 14. El cuerpo presentaba más de 20 puñaladas.

Según consta en la causa, antes de ser asesinado fue golpeado, torturado y despojado de su ropa. Luego de matarlo, los agresores arrojaron las prendas en las inmediaciones, realizaron una especie de señalización sobre el cuerpo y lo cubrieron. “Fueron cínicos, crueles y despiadados”, expresó Romina, mamá de la victima, visiblemente conmocionada, cuando se conocieron los detalles del expediente.

La investigación tiene imputados a los dos adolescentes de 14 años y a la joven de 16 como coautores de un “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. En el caso de los dos menores de 14, interviene la Secretaría de la Niñez: son imputables desde el punto de vista judicial, pero no punibles según la legislación vigente, por lo que permanecen en libertad.

La adolescente de 16 años, en tanto, fue alcanzada por una medida de prisión preventiva y trasladada a un Centro Especializado de Menores en la ciudad de Rosario.

Virginia, tía de Jeremías, calificó la situación como una respuesta “inaceptable” por parte de la Justicia y cuestionó el sistema penal juvenil vigente. “No nos protege”, afirmó, al advertir que quienes asesinaron a su sobrino pueden regresar a sus hogares. “No importa la edad, son asesinos”, sostuvo, y reclamó que se legisle la baja de la edad de imputabilidad.