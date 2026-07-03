Tras el cobro indebido, piden a Las Heras que suspenda la tasa de Comercio a monotributistas

Concejales del Partido Justicialista y del Partido Verde presentaron un proyecto de resolución para suspender el cobro de la denominada tasa de comercio que el municipio de Las Heras exige a monotributistas con domicilio fiscal en el departamento.

La iniciativa fue impulsada por los concejales Mabel Iannizzotto, Raúl Ceverino y Gisel Di Marco (PJ), junto a la concejal Paula García (Partido Verde), a partir de los numerosos reclamos de vecinos y trabajadores independientes que aseguran estar siendo alcanzados por un tributo que no se corresponde con la actividad que desarrollan .

Según explicaron los ediles, la tasa está siendo exigida a monotributistas que no poseen un local comercial habilitado y que, en muchos casos, prestan servicios de manera independiente o trabajan desde sus domicilios. En ese sentido, advirtieron que la medida representa una nueva carga económica para quienes ya enfrentan un contexto complejo.

La presentación contó con el acompañamiento de la senadora provincial Adriana Cano, la diputada provincial Verónica Valverde y el referente provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quienes destacaron el trabajo conjunto entre ambas fuerzas políticas para impulsar iniciativas que den respuesta a las demandas de los vecinos.

“Cuando una medida afecta injustamente a cientos de familias y trabajadores, las diferencias partidarias pasan a un segundo plano. Nuestra responsabilidad es defender a los vecinos de Las Heras y promover normas que aporten razonabilidad y alivio a quienes producen y trabajan”, señalaron los impulsores del proyecto.

Concejales y legisladores del Partido Justicialista y Partido Verde en Las Heras. Prensa PJ

La iniciativa propone suspender el cobro de la tasa mientras se revisa su alcance y se establecen criterios que garanticen un esquema tributario más equitativo para los trabajadores independientes del departamento.

Desde ambos espacios remarcaron que este proyecto representa una agenda común basada en la defensa de los contribuyentes, la transparencia y la construcción de soluciones concretas para los problemas cotidianos de los lasherinos.

Problemas en Las Heras con los monotributistas

El monotributo unificado debutó en Mendoza precisamente en Las Heras, luego de un convenio entre Las Heras, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y supone una novedad en Mendoza, ya que se trata del primer departamento en incorporar ese monotributo unificado, que integra el pago del derecho de comercio municipal con el monotributo en una sola boleta.

Los problemas se generaron ya que, por defecto, aparecieron conceptos de pago de "Derecho de Comercio" a todos los monotribuistas con domicilio en la comuna sin distinguir qué tipo de servicio ofrecen y en dónde, y no solamente a los monotributistas quienes ejercen actividades comerciales en el municipio.

ARCA puede recategorizar tu monotributo: qué revisar hoy en tu billetera virtual. Walter Moreno/MDZ

De esta forma, a una notable cantidad de monotributistas que tienen domicilio en Las Heras pero que no ejercen sus actividades en la comuna -que no han sido contabilizados aún por el municipio- les llegó la factura del monotributo más alta que lo normal y con un cobro indebido, que supera en varios casos los $15.000. En este lote entran, por ejemplo, prestadores de servicios, como profesionales de la salud, contadores, periodistas, abogados, entre otros.

Como la categorización es "automática", desde Las Heras se defendieron y marcaron que no se trata de un error propio, sino de ARCA. No obstante, en vez de intentar rastrear y fiscalizar a quién le corresponde pagar, tomaron una decisión contraria y que genera polémica: que sean todos aquellos a los que les llegó el incremento incorrecto los que se comuniquen con el municipio y pidan el reintegro del dinero o la corrección.

Julio Calvo, director de comercio e industria de la municipalidad de Las Heras, dialogó con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) y admitió que, con la incorporación de unos 15.000 monotributistas con domicilio en Las Heras, se aplicaron de forma errónea este pago de más, "de los cuales entendemos que no todos deberían abonar el derecho de comercio".

De esta forma, se entiende que todos los monotributistas con domicilio en Las Heras y que han facturado, les ha llegado una deuda en concepto de "Derecho de Comercio", presten o no un servicio en la comuna.

Cómo hacer el reclamo en Las Heras

Para estos casos, la municipalidad habilitó un canal de reclamo a través del correo [email protected] y el teléfono 0800-333-4760.

Los contribuyentes deben adjuntar una declaración jurada y documentación que acredite que no corresponde el pago; y la municipalidad gestionará ante ARCA la baja del cobro y el reintegro del dinero si ya fue abonado.

"El que ya pagó de más, se le reintegrará el dinero", dijo el funcionario, a priori en menos de 30 días. "Pedimos disculpas a los afectados, vamos a reintegrar lo que haya estado mal cobrado. Queremos minimizar el impacto, pero el espíritu es simplificar la vida al contribuyente", insistió.