Suarez destacó el resultado en San Martín y minimizó el triunfo del PJ

A pocas horas de conocer los resultados de las PASO en los cuatro departamentos que adelantaron sus elecciones, el precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, realizó un análisis en el que minimizó el impacto del triunfo del PJ en las cuatro comunas.

"Se ha ratificado el triunfo de los oficialismos. Lo venimos diciendo desde antes de estas elecciones. Es algo que está pasando en el país y un resultado predecible", sostuvo el intendente de Ciudad.

De todas maneras, afirmó que la buena elección del peronista Cristiam Etem en San Martín nuclea a votantes que están disconformes con el actual intendente Jorge Omar Gimenez y anticipó que "será apasionante ver adónde van esos votos".

"Hay gente peronista que no votó a Giménez. La elección de Raúl Rufeil fue muy buena", agregó con la evidente ilusión de que parte de los votos de Etem se vuelquen hacia el candidato radical.

La entrevista completa en MDZ Radio:

Suarez se mostró confiado de que en los comicios provinciales los mendocinos apoyarán la continuidad de la gestión del equipo de Alfredo Cornejo y dijo que ese fue el motivo por el que los intendentes peronistas de Tunuyán, San Martín, San Rafael y Lavalle adelantaron sus elecciones.

"Me parece una exageración decir que se empezó a cambiar la historia de la Argentina con el triunfo en estos cuatro departamentos. Hay que hacer análisis menos pretenciosos y soberbios", aseveró el radical.

Pero al mismo tiempo, reconoció que el país atraviesa una crisis económica seria que escapa a las posibilidades de un intendente o un gobernador. "Ni Aveiro (Martín) ni Alejandro Bermejo ni yo manejamos las variables del dólar", afirmó Suarez y evitó entrar en la polémica por el "Plan V" que consiste en candidatear a la presidencia a María Eugenia Vidal y no a Mauricio Macri.

"No he hablado con Cornejo del Plan V y no me consta que el haya dicho algo de eso. Pero alguien tiene que arreglar lo que está pasando. Ojalá sea Macri o quien sea", concluyó.