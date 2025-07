Sin "Fuerzas del Cielo" ni armonía en el kirchnerismo, no hay paz en las alianzas de Milei y Kicillof

Los militantes de Las Fuerzas del Cielo, sin embargo, aún no están anoticiados de nada. Los comandos locales dicen que van a fiscalizar de manera "independiente". "¿Van a usar uniforme especial?", le preguntó MDZ . "Aún no lo definimos… Lo que sí te puedo decir que viene muy duro sumar voluntarios. Todo está muy frío, nada que ver con el 2023", reconoció.

Esto pasa porque antes del cierre y algunas horas antes del corte de luz, todo el Movimiento Derecho al Futuro había presentado un listado con representantes propios en los 135 distritos y las ocho secciones electorales. Lo hicieron utilizando el partido PARTE, que había armado Alberto Fernández y hoy está en manos del exfuncionario de la Secretaría de Trabajo, Martín Luaces. El sabbatellismo, por su parte, había inscripto la lista de "Nuevo Morón". La Justicia Electoral observó la lista de unidad presentada posteriormente por ambos sectores en un último intento por mantener la unidad.

"Esto no puede ser", exclamó uno de los integrantes de la mesa de negociaciones de Fuerza Patria. "La gente de PARTE firmó un acta y fue presentada ante la Junta Electoral en la que dejaba sin efecto todas sus listas", expresó. Si pasase eso, y la lista de unidad en Morón no es aceptada, la única que quedará en pie será la que encabezará el ex intendente y ex jefe político del distrito, Sabbatella. El pedido de nulidad ingresó a la Junta después de las 17.00 del lunes, al parecer, algo más tarde de la hora prefijada para todos los cierres.

WhatsApp Image 2025-07-30 at 22.19.45 Algunos de los actores en la juntada del martes en San Fernando. Massa, Katopodis, Leonardo Nardini, Malena Galmarini, Sebastián Galmarini y el local, Juan Andreotti

La reunión de este martes en San Fernando, en la que participaron Sergio Massa, Kicillof y fue convocada por Gabriel Katopodis. Ahí se reunió a la mayoría de los intendentes y candidatos. Se analizaron diferentes escenarios, hubo mucha más camaradería de la vista hasta el miércoles nomás y la mayoría de las voces recomendaban trabajar más que nunca porque, suponen, la región puede perderse. Ahí expusieron la buena campaña personal que realiza Diego Valenzuela, candidato de La Libertad Avanza, y los votos que pueden perder por la presentación de Julio Zamora. Tanto en Tigre como en Hurlingham, que tiene a Juan Zabaleta como candidato de Somos, eran todos votos del peronismo.

También en este encuentro a varios de los presentes les quedó la sensación de que a Sergio Massa le preocupaba observar la mano de algunos sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner en la idea emancipadora de Juan Grabois como candidato autónomo de Fuerza Patria y que por eso eran los ataques que recibía el excandidato presidencial de Unión por la Patria. Teresa García salió a desmentir categóricamente ese rumor al sentenciar que "no estamos en condiciones de tirarnos cascotazos desde adentro. Estas situaciones son funcionales", sentenció.

En tanto, la foto en la que los gobernadores de Chubut, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz dieron a conocer un documento de fuerte contenido político fue tomado como una bendición por los armadores de Somos Buenos Aires. Ellos creen, y recibieron mensajes en este sentido, que se conforma un nuevo proceso político dispuesto a disputar el poder junto con quienes rompieron lanzas con los aliados mileístas y kirchneristas bonaerenses de cara a octubre próximo. "Estábamos en Dunkerke y llegaron a rescatarnos", se reía uno de los creadores de la tercera fuerza bonaerense con mucho optimismo.