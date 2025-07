Cómo fue el último envión de los intendentes para pelear contra Javier Milei

Mario no es otro que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii , quien enojado con Axel Kicillof había convocado a una reunión de “urgencia” en su municipio donde fueron todos sus pares, menos algunos que participan del Movimiento Derecho al Futuro.

Del aquel encuentro también trascendió el supuesto malestar del intendente, que sí era real en la mayoría de los asistentes, cercanos a La Cámpora y al Frente Renovador , sobre la idea de desdoblar la elección por parte de Axel Kicillof. Al final de cuentas, sintéticamente, el intendente de José C. Paz es el tercer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral.

A pesar de haber pasado más de una semana del cierre de listas, aún en muchos municipios no han querido oficializar nada. Como los plazos son cada vez más ambiguos, algunos sospechan que la candidez observada por los miembros de la Junta Electoral provincial, a cargo de la presidenta de la Corte, Hilda Kohan, puede siempre dar un plazo más para alguna tacha o corrección.

“Esto jamás lo vi”, rezongaba un intendente que también ha sobrevivido a las horas de cierre y en su municipio todo se desenvolvió con mucha tranquilidad. “Todos los cierres son traumáticos, tenes que dejar gente o amigos afuera, pero como en esta oportunidad, nunca pasó”.

“Encima cambiamos el nombre por uno parecido. ¿A quién le molestaba Unión por la Patria? Ya estaba instalado. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo nombre? Ninguno. Para eso gastan tanto en publicistas y focus?”, se quejaba con una amargura que no podía superar la misma fuente.

La necesidad tiene cara de hereje

Las candidaturas testimoniales son, efectivamente, una trampa a la voluntad popular. Significa que una persona se manifiesta para presentarse para un lugar y luego no lo hace, busca otro destino o sigue en el que actualmente está. Sin embargo, esa "trampa", es consentida y aceptada por sus propios votantes. No hay ni ilusos ni embusteros en este pre contrato electoral.

Gabriel Katopodis lo sabe porque en 2019 todos presumían que se presentaba como intendente de General San Martín pero que luego sería ministro de Alberto Fernández, lo cual sucedió. Sin embargo, en su distrito el Frente de Todos ganó con holgura la elección y nadie le recriminó demasiado su decisión posterior.

Ahora nuevamente aparece como candidato como primer senador provincial por la Primera Sección electoral y muchos suponen que él continuará siendo ministro de Obras Públicas de Axel Kicillof. Pero esta vez se impuso, primero, por representar al gobernador en la lista, además de ser el dirigente más conocido de la región.

En la jura, Mario Ishii felicitó a Javier Milei por su triunfo y criticó al peronismo Mario Ishii asumirá su banca si es electo senador provincial. No será testimonial. Uno de los candidatos más cuestionados de FP

Verónica Maggario lo hizo por otros y varios motivos. Como Katopodis, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, estos dos últimos por el mundo libertario, los cuatro quieren tener otro lugar en 2027. La actual vicegobernadora, inhabilitada para ser gobernadora por la cuestión de las reelecciones, que inhibe a la dupla, será la próxima candidata a intendenta de La Matanza, en reemplazo de su socio político Fernando Espinoza. Los otros tres piensan en la reemplazar a Axel Kicillof.

Jorge Ferraresi, Juan José Mussi, Nardini, Andrés Watson, Mario Secco y Fabián Cagliardi son algunos de los que se pusieron al tope de su lista de candidatos a concejales en sus respectivos territorios. ¿Por qué lo hicieron si todos saben que es una actitud vetada por la sociedad y que provoca una corriente pública muy fuerte en su contra? Porque en los territorios municipales bonaerenses es muy difícil, casi imposible, instalar una candidatura nueva o fresca, que pueda ser reconocida por la mayor parte de la sociedad.

Los únicos, y casi siempre bien conocidos, son los jefes comunales, en cuyos territorios tienen mucha mejor imagen que el presidente o el gobernador. El nombre y la referencia del intendente valen más que el propio sello partidario.

En 2009, cuando Néstor Kirchner, Sergio Massa y Daniel Scioli fueron candidatos en las primeras listas testimoniales (los peores inventos los realizó, electoralmente, el kirchnerismo) y luego muchas otras fuerzas replicaron, la Justicia electoral dio sobrados argumentos sobre la “inaceptable manipulación” de las instituciones de la República pero no las invalidó porque el supuesto fraude no se había concretado. Estaban sospechados, pero no habían cometido ningún ilícito.

Los que no se pusieron al tope de su propia boleta, ¿le tienen más fe a sus propias gestiones municipales que los que sí lo hicieron? “Siento que en esta hay que estar. En cualquier lugar. Hay que dejar en claro que tenemos que ganar y que tenemos que revalidar títulos”, le respondió uno de los que se presenta en su localidad para ser concejal cuando hoy es intendente. Cada voto vale para tener un concejal más, aunque estos sean, en la mayoría de las veces, opositores testimoniales.