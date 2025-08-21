Rosca de madrugada y cumbres en Casa Rosada: la trastienda de la sucesión en la Agencia de Discapacidad tras el escándalo

En medio de las repercusiones por la polémica salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , el ministro de Salud, Mario Lugones , llegó pasadas las 12 al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo . Uno de los temas del encuentro: "validar" el nombre del interventor que se hará cargo de la cartera que quedó en el ojo de una tormenta que podría alcanzar a la familia Menem y a los propios hermanos Milei.

Lugones, que en la última semana fue una presencia constante en los pasillos de Balcarce 50 por la crisis del fentanilo , fue el designado por el Gobierno para intervenir la Andis "en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión se anunció en la madrugada del jueves, junto con la intempestiva eyección de Spagnulo marcada por la filtración de unos supuestos audios suyos donde denuncia cómo operadores designados por imposición de Eduardo 'Lule' Menem , mano derecha de Karina Milei y su principal armador a nivel nacional, le cobraban aportes a distintos laboratorios a cambio de garantizarles contratos con el Estado nacional .

Según pudo saber este medio, el escueto comunicado de la Vocería Presidencial se redactó a últimas horas del miércoles, luego de una reunión de la "Pirámide de Hierro" del presidente integrada por la secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; y el asesor presidencial, Santiago Caputo . Este último, según cuentan sus colaboradores, se quedó en Balcarce 50 hasta la 1 de la mañana definiendo el plan de acción.

De momento, el Gobierno decidió no hacer más anuncios o aclaraciones vinculados al tema, salvo la breve defensa que hizo Francos al ingresar en el Council of the Americas, donde aclaró que "no le puede dar veracidad o no a los audios" y remarcó que " por supuesto cree en la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, pero son temas que debe investigar la Justicia ". Sobre si creía ciegamente en la inocencia de Spagnuolo, el jefe de Gabinete fue tajante: " Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario ".

El ministro de Salud, Mario Lugones, el encargado de elegir al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En ese sentido, en las próximas horas debería anunciarse la identidad del flamante interventor designado por Lugones. "La prioridad es que el organismo siga funcionando y se paguen las prestaciones", enfatizaban a MDZ en los pasillos de Casa Rosada.

Tras el encuentro con Santiago Caputo, que duró alrededor de una hora, Lugones bajó a las oficinas del Ministerio del Interior para tener otro encuentro a solas con Francos. Luego de la maratón de reuniones, se llegó al nombre final: Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.

Alejandro Vilches Alejandro Vilches, el secretario de Gestión Sanitaria que asumió como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo. Ministerio de Salud

La tormenta perfecta

La intervención de la Andis se produce además en un contexto marcado por la reciente caída del veto a la emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados. Si esto es ratificado por el Senado, será la primera vez que el Congreso logra hacerle frente a un bloqueo presidencial.

De todas formas, el Gobierno insiste con que si eso sucede recurrirán a la Justicia, con el argumento de que la medida no explicita de dónde obtener los fondos para costear el aumento a las prestaciones del sector. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la cifra ronda entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

Para intentar frenar el avance opositor, el Ejecutivo había anunciado a través de su vocero, Manuel Adorni, que "estaba en consideración" un posible aumento para el sector, sin especificar plazos ni montos. Un último intento de morigerar el "costo" para los diputados dialoguistas de votar con el oficialismo con las elecciones a la vuelta de la esquina. La jugada no prosperó.

En ese marco, en el primer piso de la Casa Rosada reconocían que con el veto caído, no veían la posibilidad de que la "consideración" siguiera en pie.

La mejor defensa es el silencio

De todas formas, más que la defensa al superávit fiscal, por estas horas la mayor preocupación en el Gobierno es medir las repercusiones del escándalo que amenaza con alcanzar a la propia Karina Milei en persona y a sus alfiles, 'Lule' y Martín Menem.

Hasta el momento, la respuesta oficial es el silencio, aunque algunos funcionarios reconocieron que el episodio reviste de una "gravedad absoluta". "La Justicia tendrá que determinar si son veraces los audios o no. Si lo son, habrá que ver por qué miente", aseguró sin pestañear una voz leal al 'Jefe'. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, la respuesta era la misma: "No tenemos nada para decir".

La única acción oficial que salió del Palacio de Gobierno hasta ahora fue la oficialización de la salida de Spagnuolo de la Andis "a fin de que el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias corresponde". Junto con él fue eyectado Daniel María Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, que según confirmaron en el Gobierno es a quien Spagnuolo habría señalado como principal mediador en los pedidos de coimas a los laboratorios.

La figura de Garbellini es una incógnita, y en el Gobierno la única información que se limitaron a ratificar es que se trata de un exfuncionario del macrismo. Según fuentes del partido amarillo, había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social porteño en los tiempos de Esteban Bullrich, allá por el 2007 y 2008. Luego se le perdió el rastro.

"Me pusieron un tipo que maneja toda la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri, que cuando se fue lo hizo con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente", se lo escucha decir a Spagnuolo en el audio. Su supuesta vinculación con los Menem podría ser la punta del Iceberg que colisionó contra el Gobierno libertario.