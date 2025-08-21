El Gobierno de Milei apuntó contra la Provincia y anunció medidas tras la barbarie en Avellaneda

La violencia ocurrida en el estadio de Independiente durante el partido de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile desató un fuerte cruce político . El Ministerio de Seguridad apuntó directamente contra la provincia de Buenos Aires por la falta de acción de la Policía Bonaerense y la Aprevide, al considerar que el operativo estuvo marcado por fallas graves que derivaron en una de las noches más violentas del fútbol argentino.

Según el comunicado oficial, "el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires". Además, según mencionó el Gobierno hubo múltiples irregularidades: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, lanzamiento de proyectiles, deficiencias en las requisas y la desobediencia a la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención.

El Ministerio cuestionó además la decisión del gobernador Axel Kicillof y del presidente de la AFA de impulsar, "de manera inconsulta y con fines propagandísticos y electorales", el regreso del público visitante en el fútbol argentino, sin planificación ni medidas de prevención efectivas.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció una serie de medidas y pedidos concretos :

Nación se presentará en la causa penal

El Ministerio confirmó que será parte de la causa judicial para que se investigue a fondo lo ocurrido. "Este episodio es uno de los más graves en la historia del fútbol argentino y expone la incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense", señalaron.

independiente universidad de chile incidentes Fotobaires

Finalmente, remarcaron que la seguridad de las familias y los hinchas de bien no puede quedar subordinada a especulaciones políticas ni a intereses electorales, y que el Estado nacional actuará para garantizar eventos deportivos en paz.