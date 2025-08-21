El Gobierno de Milei apuntó contra la Provincia y anunció medidas tras la barbarie en Avellaneda
El Gobierno nacional, bajo el Ministerio de Seguridad, se puso a disposición para accionar y sancionar a los responsables de los incidentes en Independiente.
La violencia ocurrida en el estadio de Independiente durante el partido de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile desató un fuerte cruce político. El Ministerio de Seguridad apuntó directamente contra la provincia de Buenos Aires por la falta de acción de la Policía Bonaerense y la Aprevide, al considerar que el operativo estuvo marcado por fallas graves que derivaron en una de las noches más violentas del fútbol argentino.
Qué dice el Gobierno de Javier Milei sobre las responsabilidades de los incidentes en Independiente
Según el comunicado oficial, "el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires". Además, según mencionó el Gobierno hubo múltiples irregularidades: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, lanzamiento de proyectiles, deficiencias en las requisas y la desobediencia a la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención.
El Ministerio cuestionó además la decisión del gobernador Axel Kicillof y del presidente de la AFA de impulsar, "de manera inconsulta y con fines propagandísticos y electorales", el regreso del público visitante en el fútbol argentino, sin planificación ni medidas de prevención efectivas.
Cuál será el accionar del Gobierno
Frente a la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció una serie de medidas y pedidos concretos:
- Actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad Bonaerense.
- Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de la inacción.
- Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios del país.
- Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores.
- Sanciones ejemplares de la Conmebol al club visitante y a los responsables.
- Operativo conjunto con Gendarmería y autoridades chilenas para identificar violentos.
- Comunicación oficial a la Embajada de Chile y pedido de sanciones en ese país.
- Expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros a la Argentina.
Nación se presentará en la causa penal
El Ministerio confirmó que será parte de la causa judicial para que se investigue a fondo lo ocurrido. "Este episodio es uno de los más graves en la historia del fútbol argentino y expone la incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense", señalaron.
Finalmente, remarcaron que la seguridad de las familias y los hinchas de bien no puede quedar subordinada a especulaciones políticas ni a intereses electorales, y que el Estado nacional actuará para garantizar eventos deportivos en paz.