Reunión de Gabinete con refuerzos: Javier Milei presenta a sus nuevos ministros Carlos Presti y Alejandra Monteoliva

El presidente Javier Milei inaugura este miércoles una nueva etapa de su Gobierno con una reunión de Gabinete que cuenta con la incorporación de sus últimos refuerzos: Carlos Presti , próximo ministro de Defensa, y Alejandra Monteoliva , quien se hará cargo de Seguridad.

Con asistencia perfecta, los ministros vigentes, los salientes y los nuevos se turnaron para entrar por el Salón de los Bustos de la Casa Rosada para participar de la cumbre del Gobierno pautada para las 9.30. Media hora antes, los pasillos del Palacio de Gobierno se habían paralizado por la llegada de Milei, cuya presencia no estaba confirmada en la previa.

Además del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acostumbrado a llegar antes que nadie, desfilaron las habituales presencias de Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona -con bastón, en plena recuperación de una operación de rodilla-, Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Petri (Defensa), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior).

También se apersonaron el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo, siempre presentes en los encuentros al igual que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

Sin embargo, los ingresos dejaron dos postales que marcan la nueva etapa del Gobierno. Primero, la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su mano derecha y sucesora, Alejandra Monteoliva, quien gracias a la puja de la exJuntos por el Cambio fue designada por el presidente para continuar con su doctrina de "el que las hace las paga" en el Ministerio.

Luego, en uniforme militar y acompañado de un edecán, el actual líder del Ejército, Carlos Presti, llegó a paso redoblado para dar inicio a su gestión como ministro de Defensa. El castrense se prepara para jurar el próximo 10 de diciembre, pero antes pasará a situación de disponibilidad en el Ejército para poder asumir tal como exige la ley, según le explicó a MDZ.

"Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar, desde ya. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro, pero está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situación y qué es lo que voy a realizar", le dijo Presti a este medio.

De esta manera, el teniente general no continuará como servicio activo de las Fuerzas Armadas, pero no será dado de baja. Una situación administrativa transitoria que le permitirá ocupar un cargo público pese a su rol en el Ejército.

