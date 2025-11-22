Manuel Adorni prepara su debut al frente del Gabinete con una reunión clave y auditorías internas

Manuel Adorni marca su sello propio como jefe de Gabinete un plan de reuniones cada diez días y auditorías internas para ordenar la gestión.

Tras haber sido designado en el cargo de jefe de Gabinete, Manuel Adorni cerró este jueves su primera ronda de encuentros con cada uno de los sus ministros y se prepara para encabezar su primera reunión de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.

La cumbre será el miércoles 26 por la mañana. Allí, Adorni planea dar inicio a un esquema de encuentros con una periodicidad de diez días para poner en pie su plan de fomentar la coordinación entre los ministerios y retomar el diálogo con los gobernadores.

Guillermo Francos y Manuel Adorni 4/11/25 Manuel Adorni encabezará su primera reunión con los nueve ministros como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos. Presidencia El sello propio de Manuel Adorni al frente del Gabinete Junto con la periodicidad de las reuniones, otro de los sellos de la flamante gestión de Adorni es la auditoría y revisión que está llevando a cabo sobre direcciones y áreas en la órbita de Gabinete para avanzar con cambios en caso de considerarlo necesario.

Como parte de su nueva impronta, Adorni también estuvo presente en la serie de reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con diferentes gobernadores, en busca de apoyos para la aprobación del Presupuesto 2026 y reformas que impulsa el Gobierno.

El exvocero puso su nuevo cargo en marcha inmediatamente después de asumir, cuando comenzó con los encuentros con ministros, donde, entre otros puntos, recabó quejas sobre el funcionamiento de la coordinación entre algunas áreas y la gestión de su antecesor.