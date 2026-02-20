Reforma laboral: Patricia Bullrich va por el dictamen en el Senado para llegar a la sanción definitiva el próximo viernes

Luego del triunfo absoluto del oficialismo en la madrugada de la Cámara de Diputados, la bancada que lidera Patricia Bullrich se prepara para darle la puntada final a la reforma laboral . Este viernes, las comisiones del Senado reciben nuevamente la iniciativa del Gobierno, que da por sentado que obtendrá el dictamen para aprobar finalmente el proyecto en el recinto el próximo viernes 27 de febrero.

El Gobierno no tiene tiempo para perder y si todo marcha acorde al plan, Javier Milei tendrá la revalidación final de su reforma laboral al límite del vencimiento de las sesiones extraordinarias.

Para lograrlo, La Libertad Avanza hizo gala de una flexibilización del reglamento y convocó para este viernes a las 10 a la comisión de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de acompañar las modificaciones que introdujo Diputados. La principal, la eliminación del artículo 44 que introducía cambios en las licencias por enfermedad.

La citación despertó la furia de la oposición por su inusual temporalidad: las comisiones fueron convocadas antes de que la Cámara de Diputados se expidiera y enviara nuevamente el proyecto al Senado. Para el jefe de la bancada peronista en la cámara baja, Germán Martínez, la maniobra fue "antirreglamentaria e ilegal".

"El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma", sentenció un comunicado publicado por Unión por la Patria.

Patricia Bullrich Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda Patricia Bullrich lidera las comisiones que van por el dictamen del modificado proyecto de reforma laboral del Gobierno. Senado

Una sesión al filo de las extraordinarias

El apuro del Gobierno se explica en la carrera contrarreloj que protagoniza Patricia Bullrich para lograr que la reforma laboral obtenga su sanción definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias, el próximo sábado 28 de febrero, tal como se lo prometió a Javier Milei.

Para eso, el reglamento del Senado estipula que tiene que transcurrir una semana entre el dictamen de comisiones y el tratamiento en el recinto, por lo que la única posibilidad que le quedaba al oficialismo era retomar hoy la discusión en el Senado, para así sesionar el próximo viernes 27 en la cámara alta.

Según aseguró a MDZ una importante fuente de la bancada libertaria, "está todo encaminado" para que el proyecto del Gobierno avance sin mayores inconvenientes. Luego de la prueba de fuego que se vivió en la Cámara de Diputados, donde los operadores del oficialismo debían garantizar que no se colaran mayores cambios al proyecto por fuera de la eliminación del artículo 44, el camino parece allanado.

Un camino allanado para el oficialismo

En la madrugada del jueves, el bloque que conduce Gabriel Bornoroni no solo obtuvo una holgada aprobación del proyecto de reforma laboral, sino que también se impuso cómodamente en la votación por capítulos donde el Gobierno logró blindar artículos sensibles -que en la previa amenazaban con tambalear- como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la eliminación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.

Finalmente, el Gobierno hizo gala de haber aprendido de los errores del pasado y logró encolumnar a sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID con las voluntades de los gobernadores dialoguistas que acercaron a sus legisladores.

En este último grupo entran los nueve diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones); los dos diputados de Marcelo Orrego (San Juan); uno de Rolando “Rolo” Figueroa y dos de los tres votos que tiene Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Por su parte, los mandatarios de Provincias Unidas también enviaron un guiño al Gobierno, con una serie de diputados que pese a no haber dado quórum, luego acompañaron el proyecto en el recinto. Entre ellos se ubicó la de la jefa del bloque, Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto con los legisladores José Núñez (Santa Fe), Carlos Gutiérrez (Córdoba), Carolina Basualdo (Córdoba), y Jorge Rizzotti (Jujuy).

En este contexto triunfal, Patricia Bullrich tiene todo dado para avanzar con paso firme en el Senado y llevarse la foto de la victoria. Antes del 1° de marzo, tal como prometió a viva voz, le entregará a Javier Milei el proyecto revisado y aprobado de la reforma laboral.