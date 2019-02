QuinchoMDZ: ¿Kerchner a la Capital?

Esta noche se reunirá el equipo político que logró reclutar a lo largo y ancho de la provincia el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Con ellos aspiró a la precandidatura a gobernador, pero se allanó a la decisión de Alfredo Cornejo de que fuera otro. Rodolfo Suarez, el elegido, estaba invitado al convite, que será una cena en el parque San Martín, pero se sumó a la gira estadounidense del mandatario y enviará a sus "embajadores" de modo de recibir formal aunque indirectamente el respaldo de quien fuera su competidor interno dentro de la UCR. ¿Cuál será el futuro de Kerchner? Todavía no lo ha hablado con Cornejo y, por ello, las especulaciones en el "planeta radical" son de una gran variedad: "Lo mandan a competir por Luján", dicen los que menos lo quieren, porque allí tiene que empezar desde cero y está la chance de que Omar de Marchi abandone la carrera gubernativa a medio camino y quiera volver. Otros señalan: "Será legislador", pero ya lo fue y además, le queda rollo a Néstor Parés, por lo cual la presidencia de la Cámara baja no le tocará. "Que vaya de vice", dicen, pero no, no será vice de nadie. Otros lo señalan como "una topadora gestionando que se tiene que quedar en el gabinete del Rody".

Pero hay otros que están viendo que la sucesión por la conducción de la Ciudad de Mendoza está sumando demasiados candidatos, tiran su nombre. "Sería un canje de lugares y además, potencia para gestionar no le falta", aseveran. En la Ciudad Suarez deja como precandidatos a sucederlo a su sobrino Ulpiano, otro Suarez; el cornejismo embandera a Andrés "Peti" Lombardi, mientras que asoma una histórica que siempre quiso ser: Mariana Juri. Nadie olvida al gestor de las alegrías de la denominada "Renovación urbana", el arquitecto Mario Isgró y así, puede seguir la lista de nombres. Lo que pasa es que nadie sabe quién "pone" -antes de que la ciudadanía vote- al candidato, si Suarez o si le toca a Cornejo, que ya le cedió la principal candidatura al Lord Mayor de la capital mendocina. En ese contexto suena Kerchner. Claro, si no es Cornejo... ¿Cornejo intendente? ¿Qué hará Cornejo, al final? Y así siguen las especulaciones en las mesas de la política.