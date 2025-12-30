Quién es quién en la disputa de la Liga Mendocina de Fútbol y por qué es importante Maipú

El conflicto se desató tras la suspensión por segunda vez consecutiva de la final de fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, ya que no había "garantías" por parte de la Policía de Mendoza para que el partido se desarrollara sin problemas.

Desde el Gobierno tomaron esta situación como una "jugada" política de parte de Sperdutti para supuestamente perjudicar a Giuliana Díaz, quien preside el departamento de Fútbol Femenino de la LMF , quien además es diputada provincial por el radicalismo y está enfrentada al histórico referente de Maipú . Además, todo esto se suma a un escándalo judicial en el cual se investiga la entrega de certificados truchos en el cual se utilizaba la firma de una médica que además es tía de la legisladora Díaz.

Lo cierto es que Sperdutti quedó bajo el asedio tanto de los ministerios de Seguridad y de Gobierno, quienes cargaron evidencia contra el presidente y amenazan con la intervención directa de la Dirección de Personas Jurídicas de la LMF , lo que provocaría mayores disputas entre las partes. La decisión está, actualmente, en manos del gobernador Alfredo Cornejo.

Con el correr de las horas, Sperdutti acusó en un comunicado oficial presentado al mediodía de este lunes que hubo un "manoseo" de la situación por parte del radicalismo en el Poder Ejecutivo y que se ha ocasionado un "daño irreversible" contra el organismo deportivo, motivo por el cual decidió adelantar elecciones (su mandato finaliza en 2028).

Detrás de toda esta situación, está la política metida de lleno en el organismo, con dirigentes dentro y fuera de la LMF que tienen pasado y/o presente vinculados con el radicalismo.

Quién es quién en la disputa de la Liga Mendocina de Fútbol

Omar Higinio Sperdutti

Como ya se ha contado por parte de MDZ, Omar Sperdutti es un histórico dirigente del fútbol mendocino que está vinculado con el Club Deportivo Maipú, institución de la cual también ha sido presidente y cuyo estadio lleva su nombre desde el 2007. De hecho, en 2021 logró el ascenso en ese puesto.

En Maipú el apellido Sperdutti se repite, con fuertes vínculos familiares. Por ejemplo, actualmente el presidente de Maipú es su hijo, Hernán Sperdutti; mientras que Carlos Sperdutti, su hermano, ha sido en varias oportunidades el director técnico.

Omar Sperdutti portada Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de fútbol. Captura de video

Omar Sperdutti llegó al máximo cargo de la LMF en 2022, en una elección en la que se impuso por 35 votos contra 15 de quien fue su competidor, Gabriel Mostaccio. Como breve mención, Mostaccio ha sido titular de la LMF y también está vinculado con la política, ya que fue funcionario de la exintendencia del radical Daniel Orozco en Las Heras, como gerente de Producción y Desarrollo de la comuna. Renunció en agosto del 2023, enfrentado a Orozco y Janina Ortiz, quienes ya habían salido del Frente Cambia Mendoza.

Volviendo a Sperdutti, en febrero de 2024 fue reelecto con el 97% de los votos. Una de las últimas polémicas que enfrentó fue la mencionada investigación por la entrega de los certificados truchos a los jugadores federados de Mendoza.

Pero el vínculo entre Sperdutti y el radicalismo es anterior. Incluso fue el precandidato del gobernador Alfredo Cornejo en la interna del 2011 en la elección a intendente de Maipú, equipo del cual también formaba parte Néstor Majul, futuro senador provincial y "padrino político" de Giuliana Díaz. En aquella interna, Sperdutti le ganó a Sergio Dragoni, que había sido impulsado en su momento por Juan Carlos Jaliff, exgobernador de Mendoza en la gestión de Julio Cobos.

Giuliana Díaz

Giuliana Díaz es licenciada en Comunicación Social, exjugadora del Club Deportivo Maipú y preside desde el 2020 el Departamento de Fútbol Femenino. Formó su trayectoria política radical en esa comuna del segundo distrito bajo la corriente de Néstor Majul y Mercedes Rus, actual ministra de Seguridad.

En los últimos meses, la legisladora ha protagonizado una disputa fuerte dentro del seno de la LMF, debido a que fue quien promovió la denuncia tras el descubrimiento de que su tía (que es médica) aparecía como quien firmaba los certificados truchos.

tina morán sol salinas giuliana diaz 11.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

El enfrentamiento con Sperdutti y parte de la comisión se intensificó por críticas de abogados que representan a imputados en la causa, quienes la acusaron de tener "intereses" dentro del organismo y que está amparada por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, ella se ha defendido de manera personal (dijo este fin de semana que hay que "ponerle un límite a Sperdutti", pero también ha tenido un gran apoyo de parte del gabinete de Cornejo. Sin ir más lejos, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, denunció que han habido "actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino", y por ende, la gestión de Díaz.

Néstor Majul

El futuro senador provincial hoy está, al menos en la vidriera, alejado de la discusión en la LMF. No obstante, como ya se ha dicho, es uno de los que ha promovido dentro de Maipú y también en el radicalismo a la diputada provincial.

No obstante, tuvo vínculos fuertes con la LMF en su paso como subsecretario de Relaciones con la Comunidad, teniendo en cuenta que trabajó en todos los operativos policiales de los eventos deportivos en Mendoza.

nestor majul en mdz radio (1).JPG

Lo curioso fue que en 2011, habiendo sido exasesor de Julio Cobos y director de Viviendas de Godoy Cruz, en la gestión de Alfredo Cornejo, fue uno de los que impulsó a Sperdutti en las internas a la intendencia de Maipú, donde derrotó a Dragoni.

Hoy, están enfrentados.

Hernán Amat

El rivadaviense es el sucesor de Néstor Majul como director de Relaciones con la Comunidad y ha sido uno de los impulsores, junto a Francisco Mondotte, de la afrenta contra Sperdutti y compañía.

El abogado fue secretario de Gobierno de la gestión de Miguel Ronco en Rivadavia y luego llegó a ser presidente del Concejo Deliberante. En la disputa por la sucesión, se enfrentó a Mauricio Di Césare. Sin embargo, perdió en la interna, y el radicalismo finalmente perdería la comuna en manos de Ricardo Mansur.

amat

Luego recaló en la gestión de Cornejo, bajo las órdenes de Mercedes Rus.

Francisco Mondotte

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno fue el otro funcionario que salió al cruce del desempeño de la Liga Mendocina de Fútbol. El dirigente sanrafaelino escaló dentro del radicalismo de la mano del exintendente y senador nacional Ernesto Sanz. De 2019 a 2023 fue concejal de San Rafael y compitió como candidato a intendente en la comuna sureña. Si bien le ganó la interna a Abel Freidemberg, que era la apuesta de Cornejo, luego perdió en manos del actual jefe comunal, Omar Félix.

Mondotte y Amat liga mendocina de futbol Gobierno

Mondotte señaló este lunes por la mañana a MDZ Radio que presentarán un informe completo de la situación de la LMF al gobernador Cornejo, quien tendrá la "firma" final para avanzar o no con la intervención del organismo, bajo la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.