Comunicado de la Liga Mendocina: graves acusaciones de Omar Sperdutti contra Giuliana Díaz

La Liga Mendocina emitió un comunicado acusando a Giuliana Díaz de intereses políticos. La responsabiliza por problemas de salud y amenaza con llamar a elecciones.

La Liga Mendocina de Fútbol emitió este lunes un durísimo comunicado, con la firma de Omar Sperdutti, su presidente, a través del cual acusa a Giuliana Díaz, presidente del Departamento de Fútbol Femenino, sin nombrarla, de intereses políticos. La responsabiliza, además, por los problemas de salud que le está generando toda la situación y amenaza con adelantar las elecciones en la entidad.

Tras la segunda suspensión de la final del fútbol femenino de la Liga terminó de explotar la interna entre los dirigentes e incluso esta vez apareció en escena el Gobierno, que anunció esta mañana que buscará intervenir la entidad madre del fútbol local.

En ese contexto, desde la Liga emitieron un comunicado en el que resaltan: "Ante los hechos de público conocimiento, deseo expresar mi profundo dolor y decepción frente a la utilización y el manoseo de situaciones graves con fines personales y beneficios extra deportivos. Este tipo de prácticas no solo afectan a las personas involucradas, sino que dañan seriamente a la Liga Mendocina de Fútbol y al fútbol en su conjunto".

En otro pasaje del texto, Sperdutti manifiesta: "No puedo dejar de señalar que esta persona (en referencia a Giuliana Díaz), que se mueve a espaldas de la institución y de manera deliberada, ha provocado un daño profundo e irreversible en mi salud y mi imagen pública, y ha puesto injustamente en tela de juicio mi honestidad y mi palabra. Se trata de consecuencias personales muy dolorosas, que ningún dirigente debería atravesar por el solo hecho de ejercer su responsabilidad y cumplir con su función institucional".

Y confirma que "en la próxima reunión del Honorable Consejo Directivo expondré formalmente mi voluntad de adelantar el llamado a elecciones. Si esta situación se ha centrado en mi persona y ello contribuye a desviar la atención de los verdaderos objetivos institucionales, no dudaré en dar un paso al costado, poniendo al fútbol mendocino por delante de cualquier interés personal. He intentado, con convicción y buena fe, enfrentar prácticas oportunistas y de mala fe que desde hace tiempo le vienen haciendo daño al fútbol".