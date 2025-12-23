Polémica por la final del fútbol femenino: la Liga apuntó contra Giuliana Díaz

Luego de la suspensión de la final del fútbol femenino de la Liga Mendocina , que debía disputarse este fin de semana y se canceló con los equipos a minutos de entrar a la cancha y el público en las tribunas, por falta de garantías, comenzaron las versiones cruzadas y las acusaciones de unos contra otros por la responsabilidad en la organización del evento.

En ese contexto, este lunes el presidente de la Liga, Omar Sperdutti habló en MDZ Radio y cargó contra los clubes que debían enfrentarse en la final: Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia . "Nosotros convocamos para el jueves a la reunión a los delegados de cada club, y no fueron, que son los que organizan el espectáculo. Entonces es fácil después echar la culpa, como yo veo ahora a muchos periodistas, y muchos escriben que la liga es un desastre", argumentó.

"Aparte de eso, son los mismos que ayer decían 'juguémoslo, juguémoslo', y presionaban a las chicas, a los árbitros. Y la Giuli (Giuliana) Díaz (presidenta del departamento de fútbol femenino), con mucha inteligencia, suspendió el partido, porque eso iba a a terminar mal. Y disculpen las familias de los clubes si se suspendió, pero lo hicimos por el bien de ellos", remarcó el directivo.

Tras esas declaraciones, la Liga Mendocina emitió un comunicado este martes, en el que apunta directamente contra Giuliana Díaz como responsable de la organización del partido.

El escrito, publicado en las redes sociales oficiales de la Liga, resalta: " La Liga Mendocina de Fútbol se dirige a los medios de comunicación y a la opinión pública con el fin de aclarar diversas informaciones difundidas en relación con la final del Torneo de Primera A Femenina y las responsabilidades organizativas vinculadas a dicho evento".

Al mismo tiempo, destaca, de manera contundente: "Ante el énfasis con el que se ha señalado públicamente al presidente de esta institución, Omar Sperdutti, resulta necesario precisar que el mismo no tuvo intervención ni responsabilidad alguna en las decisiones operativas relacionadas con el desarrollo del encuentro mencionado. La organización integral del evento fue competencia de la Presidencia del Departamento de Fútbol Femenino, a cargo de la Sra. Giuliana Díaz, en conjunto con los delegados de los clubes finalistas, las autoridades arbitrales y los responsables de seguridad correspondientes".

tina morán sol salinas giuliana diaz 11.jpg Giuliana Díaz, presidenta del departamento de fútbol femenino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Asimismo, se considera oportuno aclarar que el estadio del Club Deportivo Maipú fue cedido de manera gratuita, sin que mediara erogación económica alguna por parte de la Liga Mendocina de Fútbol. Desde el inicio se encontraba establecido que los sectores Norte y Sur del estadio no estaban habilitados al público, debido a que se encuentran en obras, motivo por el cual la concurrencia debia ubicarse exclusivamente en las cabeceras Este y Oeste, conforme a las disposiciones de seguridad vigentes", añade el comunicado.

Por otro lado, agrega: "En relación con la venta de entradas, se reitera que la misma estuvo a cargo de los clubes participantes de la final, tal como quedó acordado en la reunión mantenida el 18 de diciembre con representantes de ambas instituciones. En consecuencia, corresponde a dichos clubes brindar las respuestas y/o soluciones pertinentes a las personas que adquirieron entradas el día en que se produjo la suspensión de la final del Torneo Clausura 2025".

Y completa: "La Liga Mendocina de Fútbol reafirma su compromiso con la transparencia institucional, el desarrollo del fútbol femenino y el respeto por la correcta información pública, solicitando a los medios de comunicación un tratamiento responsable y preciso de los hechos".