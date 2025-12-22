Omar Sperdutti apuntó contra los clubes por la suspensión de la final y anticipó qué decisión tomarán

El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol se expresó frente a la polémica por el encuentro que no se jugó entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

En diálogo con Digamos Todo por MDZ Radio FM 105.5, el máximo dirigente del fútbol mendocino comentó algunos detalles de la diagramación del partido y afirmó que “esto es muy importante que se sepa, que nosotros convocamos para el jueves a la reunión a los delegados de cada club, y no fueron, que son los que organizan el espectáculo. Entonces es fácil después echar la culpa, como yo veo ahora a muchos periodistas, y muchos escriben que la liga es un desastre".

liga mendocina de futbol sede (2).JPG La Liga Mendocina definirá dónde y cuándo se jugará la final del fútbol femenino. ALF PONCE MERCADO / MDZ "Aparte de eso, son los mismos que ayer decían 'juguémoslo, juguémoslo', y presionaban a las chicas, a los árbitros. Y la Giuli (Giuliana) Díaz (presidenta del departamento de fútbol femenino), con mucha inteligencia, suspendió el partido, porque eso iba a a terminar mal. Y disculpen las familias de los clubes si se suspendió, pero lo hicimos por el bien de ellos", remarcó el directivo.

La decisión que propondrá la Liga Mendocina de Fútbol Por otro lado, Sperdutti confirmó que este lunes a las 19 se mantendrá una reunión con representantes de ambas instituciones para decidir la realización del partido y bajo qué condiciones se organizará con el objetivo de evitar otra situación como la del domingo.