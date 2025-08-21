Quién es la nueva jueza que integrará el tribunal que llevará adelante el juicio por la causa Cuadernos

La magistrada que condenó a Lázaro Báez en “ruta del dinero” y es candidata a una de las vacantes en casación, será la cuarta jueza del debate que el TOF 7 llevará adelante desde el próximo mes de noviembre.

La jueza Gabriela López Iñiguez completará la integración del Tribunal Oral Número 7 a cargo del expediente "causa Cuadernos" por los escritos de Oscar Centeno, exchofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

La incorporación López Iñiguez al TOF7, en el marco de la causa "Cuadernos", que será únicamente a efectos del debate, se dio luego de un sorteo mediante bolillero realizado por la secretaría de la Cámara Federal de Casación a pedido del titular de ese tribunal.

El rol de la cuarta jueza será de eventualmente reemplazar a alguno de sus colegas Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero ante cualquier eventualidad sobrevenida de la que alguno no pueda comparecer en una o varias audiencias del juicio que comenzará el próximo 6 de noviembre.

Oscar Centeno.jpg El chofer Oscar Centeno tenía los cuadernos con anotaciones de las presuntas coimas pagadas al gobierno de Cristina Kirchner. Facebook Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner participaron del sorteo público Del sorteo público donde convocaron a las defensas de los 159 imputados, únicamente estuvieron presentes Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Fabián Lertora, quien representa al empresario Cristóbal López.