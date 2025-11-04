Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud que reemplazará a Cecilia Loccisano tras su renuncia

El ingeniero Guido Giana (D.N.I. N° 33.295.526) ha sido designado como nuevo Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud , asumiendo su cargo a partir del 4 de noviembre de 2025 . Reemplaza en el puesto a la doctora María Cecilia Loccisano .

Guido Giana es Ingeniero Químico graduado en el ITBA y cuenta con especialización en administración hospitalaria y gestión pública. Su experiencia integra el sector privado, público y la articulación con el sistema sanitario.

También, en cuanto a gestión pública, fue Gerente Económico-Financiero del PAMI (INSSJP), donde lideró procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos y la mejora en la atención a afiliados.

Por otro lado, lideró equipos en gobiernos locales de CABA y el municipio de Presidente Perón, donde también se desempeñó como concejal y candidato a intendente.

La renuncia de Cecilia Loccisano

La doctora María Cecilia Loccisano anunció su decisión de dejar el cargo a través de su cuenta oficial de X. La ahora exfuncionaria destacó su extensa trayectoria en el organismo, mencionando que fue un honor "formar parte de este Ministerio, aportando (su) experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”.

Luego subrayó su rol en "acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron (su) compromiso con una gestión eficiente, responsable".

Finalmente, Loccisano dejó abierta la posibilidad de continuar vinculada al ámbito sanitario desde otro rol, buscando contribuir al desarrollo de un sistema de salud "moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.