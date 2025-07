"Que cierre el culo": estalló la guerra total entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

En ese marco, la diputada libertaria compartió uno de los tantos posteos de Villarruel que incendiaron la interna donde la vice enfatizaba cómo ella viajaba en aviones de línea y no en vuelos privados, a diferencia de "Javier y su hermana", a la par que cuestionaba: "Yo me corrompo viviendo en mi depto y de mi sueldo o se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver como la pasa la sociedad?".

"Victoria volvió a vivir a su depto porque trascendió que un empresario le pagaba una mansión. El alquiler estaba a nombre de 2 de sus asesores a quienes no les daba el sueldo para pagarlo. Es en ese último punto en que uno confirma que era consciente de que violaba la Ley de Ética Pública. Que cierre el culo", disparó Lemoine a través de un durísimo posteo en X.

La denuncia de Lemoine se basó en un recorte de la periodista Laura Di Marco publicado 6 meses atrás donde esta daba cuenta de que supuestamente Villarruel había alquilado una casa en Nordelta cuyo alquiler no podía pagar. "La gente alrededor de Victoria quiso armar una fundación para juntar plata para la vicepresidenta, que está pasando un momento económico difícil", agregó la periodista.

Sin embargo, no hubo menciones al supuesto empresario que "le pagaba una mansión" o a los asesores que se hacían cargo del alquiler, ni en la columna de Di Marco ni en otros medios.

La arremetida de Lemoine no terminó ahí, ya que también apuntó contra una cuenta anónima de X llamada @reinadegipto, con publicaciones muy duras contra el presidente, y lanzó: "Me dijeron que esta cuenta es de la mejor amiga de Villarruel. Creo que no ví tanto odio hacia Milei ni en páginas del Partido Obrero".

Senado 4 Victoria Villarruel quedó en el centro de las críticas del Gobierno por su rol en la sesión del jueves pasado, que ameritó que la tildaran de "traidora". Senado

Guerra abierta en La Libertad Avanza

Estos no son los primeros cruces entre las dos dirigentes libertarias. El fin de semana, entre las múltiples críticas contra el presidente, Villarruel había replicado con ironía frente al comentario de un usuario que le cuestionaba su "traición" a Milei pese al lugar que este le dio como vicepresidenta: "No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.

Entre los comentarios de la vicepresidenta, que quedó en el ojo de la tormenta luego de habilitar la sesión del Senado del jueves pasado que el Gobierno consideraba ilegítima, hubo críticas a los gastos de su compañero de fórmula y reivindicó el reclamo de los jubilados, luego de que la cámara alta aprobara un aumento que el Gobierno rechazó por considerarlo una amenaza contra el superávit fiscal.

"Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", comentó Villarruel.

Como respuesta, Javier Milei reposteó el domingo varias publicaciones de su círculo íntimo con duras críticas a su vice en las que se la trataba de "bruta", "traidora" y "demagoga".

El episodio fue la gota que rebalsó el vaso en una relación que ya lleva mucho tiempo rota. En ese marco, muchos especulan con los movimientos de Villarruel en el Senado, donde la vice parece articular un juego propio con miras hacia un guturo político lejos de La Libertad Avanza.