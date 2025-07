Con respaldo militar y agenda propia, Victoria Villarruel teje sus redes lejos de Javier Milei

El entorno de Villarruel también está integrado por Marcelo Cinto Courtaux, director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, hijo del exmilitar homónimo condenado por delitos de lesa humanidad.

Estalló la interna libertaria

Durante el fin de semana, Villarruel volvió a responder preguntas desde su cuenta oficial de Instagram con fuertes declaraciones contra Milei y su círculo de confianza. A pura ironía, se descargó contra las críticas por haber habilitado la última sesión en el Senado y dejó al descubierto la interna libertaria.

Ante la consulta de un seguidor sobre por qué se abrió el recinto el jueves pasado, la vicepresidenta respondió con dureza: “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”. La frase se interpretó como una crítica a la política económica del Gobierno y a las figuras de Karina Milei y Lilia Lemoine: “No sé por qué no puso a la hermana o a la 'Limones' que a ustedes les gusta tanto”.

Luego, otro usuario le reclamó que “su laburo es al lado del Presidente”. Sin titubear, contestó: “¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, yo a la educación no la pierdo nunca”.