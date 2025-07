Estalló la interna: Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei, Karina y Lilia "Limones"

villarruel instagram Una de las reacciones de Victoria Villarruel en Instagram.

Ante la consulta de un seguidor sobre por qué se abrió el recinto el jueves pasado, Villarruel respondió con dureza: “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”. La frase fue leída como una crítica directa al manejo del gasto del Ejecutivo, y especialmente a figuras como Karina Milei y Lilia Lemoine: “No sé por qué no puso a la hermana o a la 'Limones' que a ustedes les gusta tanto”.