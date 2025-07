Victoria Villarruel no retrocede: "Un jubilado no puede esperar"

Victoria Villarruel respondió con dureza a las acusaciones del presidente Javier Milei, quien la calificó de "traidora" luego de que el Senado aprobara un aumento para jubilados y otros proyectos que contrastan con la política de superávit fiscal del Gobierno. Las declaraciones de Villarruel circularon a través de sus redes sociales, evidenciando una creciente tensión en la cúpula del Ejecutivo.

La disputa encendió tras la sesión de este jueves en la Cámara Alta. Allí, la oposición logró imponerse y sancionar iniciativas claves. Entre ellas, una ley otorga un aumento real del 7,2% para la mayoría de los haberes jubilatorios, con actualización por inflación. Además, el Senado restituyó por dos años la moratoria previsional, permitiendo a quienes no completaron 30 años de aportes acceder a un haber mínimo.

Respuestas directas Villarruel no se guardó nada en sus interacciones en Instagram. Frente a la crítica de romper el equilibrio fiscal, afirmó: "Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo".

Profundizando la grieta, la vicepresidenta también cuestionó directamente al presidente: "¿Un presidente no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hácele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca", lanzó ante un usuario que le exigía lealtad al mandatario. Incluso, en otro comentario, deslizó una crítica a la línea oficial: "El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo".

La ironía también se hizo presente. Villarruel preguntó por qué Milei no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar su lugar, sugiriendo: "No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.