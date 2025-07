Patricia Bullrich volvió a cruzar a Victoria Villarruel: "Que se ponga del lado de la gente, no del kirchnerismo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , no le da tregua a Victoria Villarruel después del fuerte cruce que protagonizaron en redes motivado por el rol de la vicepresidenta en la sesión del Senado y le reclamó "que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas".

"La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada'. Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero", disparó Bullrich durante una actividad en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.