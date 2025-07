Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se sacaron chispas en las redes por la sesión en el Senado

Victoria Villarruel cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuenta de X @VickyVillarruel

Las palabras de Bullrich contra Villarruel

Horas antes, la ministra de Seguridad le había exigido a Victoria Villarruel no legitimar la sesión:" No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".