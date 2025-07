Ley de Emergencia en Discapacidad: hoy el Senado decide si escucha el reclamo

En Mendoza, la concentración en Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento reunió a familias , trabajadores del sector y representantes de instituciones que albergan a personas con discapacidad . "Venimos para que el gobierno nos escuche. Para nuestros chicos es un lugar donde estar, porque la sociedad no siempre los acepta", reclamó la mamá de Lorena Ramírez, una joven que asiste a uno de los centros que convocaba.

discapacidad mendoza (2)

"Como padres no podemos tenerlos todo el día en casa. Ellos necesitan contención y las instituciones se las brindan", dijo la mamá a lo que Lorena agregó: "¡Me aburro en mi casa!". Iara llegó acompañando a su hermana con síndrome de Down. "Ella asiste desde hace diez años al centro Khuska y ahora tememos que le quiten el transporte y las terapias", contó con visible emoción. "Solo pedimos que no recorten lo poco que tenemos", agregó.