Jubilados, Garrahan, discapacidad, ATE, actores y Ni una menos: la marcha que prefiere el Gobierno

El Gobierno enfrenta distintas dificultades producto del ajuste que lleva adelante desde la asunción de Javier Milei, como también otros tantos por la línea ideológica que defienden desde la Casa Rosada. Mientras sus opositores buscan agruparse en una marcha para "combatir" al Gobierno, desde Balcarce 50 celebran esta mixtura de protestas que "no dice nada".

Sería obtuso entender que en las marchas, sean a favor o en contra de un Gobierno, no se guardan causas justas entre las ideas que se esgrimen, pero el cocoliche construido para combatir las políticas del ajuste libertario es simplemente una ficha a favor del Gobierno. Ya ocurrió en la icónica marcha del 23 de abril de 2024, cuando las universidades marcharon en contra del desfinanciamiento universitario, pero también contra incontables consignas que hasta se contradecían entre sí.

marcha frente a Congreso de discapacidad.jfif Marcha por el ajuste en discapacidad que queda opacada por la política X / @amandamartinok

Ante este escenario, desde el Gobierno de la Nación se defienden con un concepto de la teoría de juegos: el principio de revelación. A partir de este planteo el Gobierno busca demostrar que la mixtura de consignas y la protesta constante no es contra una política en particular o atentos a una problemática, sino que es una manifestación del peronismo maquillada de lucha social, con el objetivo claro de golpear al Gobierno y no de obtener un cambio legislativo y presupuestario real.

La crisis de la lucha social: la gente se indigna con los manifestantes

Tantos años de lucha social manchada por intereses espurios de algunos políticos y marcados por tener una inclinación política clara hace que las manifestaciones carezcan de una legitimidad real. El grueso de la gente hoy no piensa en "¿Por qué protestan?", sino que acusa. "Estos solo quieren guita".

Así es como se construyó desde el propio peronismo un discurso que hoy ataca la propia mecánica peronista, careciendo de una real representación popular transversal como de la que gozó en el pasado.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, señalado por operar políticamente con la lucha social. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Al mismo tiempo, tal fue el abuso de la marcha como recurso de protesta para dinamizar algún mecanismo político que beneficie a algún "sector amigo", que se desgastó el método para visibilizar y la gente no tiene interés por la lucha.

El beneficio que obtiene el Gobierno con cada marcha

Javier Milei no solo fue electo con más del 55%, sino que representó la indignación de gran parte del país con los métodos de la llamada "política tradicional", como así también ganó anunciando un ajuste voraz que luego cumplió y, aún así, mantuvo la imagen positiva en números más que aceptables. Esto marca un cambio en la opinión pública que debe leerse en profundidad si se quiere combatir al que hoy tiene los votos.

Es lógico que existan críticas al Gobierno nacional, más aún cuando se plantea mantener un Paka-Paka libertario con un presupuesto millonario cuando hay problemáticas sociales que deben ser atacadas de forma urgente. Aunque obviamente no exista una correlación entre esos fondos y los necesarios para resolver otra problemática, es justo poner en la balanza si vale la pena sostenerlo o desmantelar el canal infantil y redirigir esos fondos.

principio de revelación javier milei Captura de X

A pesar de las justas críticas que se le puedan hacer al Gobierno, en la mixtura del rival se siente cómodo. El Gobierno tiene enormes falencias a la hora del juego político-democrático tradicional, pero sostiene una bandera clara: equilibrio fiscal ha como de lugar. En cambio, en la vereda de enfrente, hay una masa amorfa de ideas que se pisan hasta con la realidad y los éxitos del Gobierno, lo que aprovechan desde Balcarce 50 para defenderse.

Así es como la defensa del Gobierno es generar un ataque masivo y agotador desde la oposición sin moverse un centímetro de su postura. Motivando esa "agresión" opositora, la estoicidad de los libertarios sirve para debilitar el ánimo opositor. Al mismo tiempo aparece una vil estrategia: o apoyás al Gobierno o no sos "un argentino de bien", discurso antes visto en el peronismo durante todas sus metamorfosis.