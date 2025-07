Traición de Victoria Villarruel y judicialización: el Gobierno denunció un golpe institucional en el Senado

Con el objetivo de ganar el máximo tiempo posible para el oficialismo, la Presidencia de la Cámara no realizó la citación formal a la sesión, pero las bancadas opositoras se autoconvocaron en el recinto, abriendo una discusión reglamentaria.

"El Senado no puede autoconvocarse, por lo tanto, es inválida y se están incumpliendo artículos del reglamento. No podemos permitir que una mayoría circunstancial interprete las normas como le conviene. Esto generará, en el futuro, un desorden institucional", denunció el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, al comienzo de la sesión, y agregó: "Podrán continuar, decir y hacer lo que quieran, pero lo que está ocurriendo carece de legitimidad".

La amenaza de la judicialización

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó tras el inicio de la sesión que el Gobierno "no la va a dar por válida" y ratificó su judicialización. "Si se envían esas leyes, el Poder Ejecutivo por supuesto las va a vetar y va a plantear judicialmente la ilegitimidad de ambas", ratificó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

El argumento del oficialismo es que las cámaras solo pueden autoconvocarse con mayoría simple para tratar asuntos internos de la cámara, mientras que hacerlo para tratar leyes no existe en el reglamento. "Es insólito, jamás en la historia pasó esto. Genera un problema para las instituciones de acá en adelante, para este y todos los gobiernos", planteaban en Casa Rosada.

En ese sentido, cerca del asesor presidencial Santiago Caputo sostuvieron que la situación respondía a la teoría del fruto del árbol envenenado, una doctrina en el derecho que plantea que cualquier medida de prueba obtenida por vías ilegítimas debe ser desestimada. "La sesión es ilegal, por ende cualquier cosa que se apruebe en la sesión no tiene validez", sentenciaron.

Villarruel, en el ojo de la tormenta

En paralelo, todos los focos quedaron puestos sobre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien en el Gobierno acusaron abiertamente de traición por tomar su lugar en el recinto y habilitar el tratamiento de la sesión tras la conformación del quórum que impuso la oposición.

"Lo de Victoria es insólito. Acaba de entregarle a (José) Mayans el control de la cámara. Estaba al tanto de todo, se le explicó a ella y a su equipo que iban a generarle un problema a la democracia de ahora en más. Se sentó y lo hizo igual. Alevoso", arremetieron cerca del Triángulo de Hierro.

Para no dejar lugar a dudas, también se pronunció al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien emitió un durísimo posteo contra Villarruel en sus redes, evidenciando una ruptura en el seno del Gobierno que ya nadie se esfuerza en ocultar.

"Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".

También salió al cruce de la vicepresidenta Agustín Romo, alfil de Santiago Caputo y jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense, quien acusó a Villarruel de "habilitar la sesión que busca destruir el equilibrio fiscal sin quorum" y compartió una foto de la compañera de fórmula de Javier Milei junto al titular de la bancada kirchnerista, José Mayans.

El episodio sumó un nuevo capítulo en la larga e irreconciliable interna que enfrenta a Villarruel con Javier Milei, que este miércoles había dado cuenta del recelo que tenían en la Casa Rosada hacia la vicepresidenta de cara a un nuevo escenario adverso en el Senado. "Veremos qué hace (Villarruel), esperemos que defienda los porotos que corresponde", había dicho el libertario en la previa. Tras ser consultado sobre si dudaba del accionar de su compañera de fórmula, sentenció: "Los pingos se ven en la cancha".