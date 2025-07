Javier Milei explicó su faltazo a Tucumán y acusó a los gobernadores de "querer destruir al Gobierno nacional"

En plena tensión con las provincias por los recursos coparticipables, el presidente Javier Milei acusó directamente este miércoles a los gobernadores de "querer destruir al Gobierno nacional" y afirmó que "no corresponde" su reclamo de fondos. Además, explicó su decisión de no viajar a Tucumán para encabezar los festejos por el 9 de julio y aseguró que nada tuvo que ver con el faltazo de la gran mayoría de los mandatarios provinciales que habían sido invitados al evento, sino que se debió a las condiciones climáticas que comprometían la seguridad del vuelo.

"Eso es falso. La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales. Están recibiendo un montón de recursos", replicó el libertario, que además afirmó que las provincias "partieron de una situación de equilibrio" y "no les están faltando recursos, sino que están recibiendo". Bajo esa premisa, Milei remarcó que "no corresponde" el reclamo de los gobernadores y aseguró que el motivo real detrás del planteo es que "quieren destruir al Gobierno nacional".

"En el fondo, lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal. Todo eso era malísimo para los argentinos de bien pero un negocio enorme para el partido del estado, independientemente del color político que tengan. Son todos del partido del Estado. A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor, les importa el poder y la de ellos. Este modelo muestra que son parte del problema, no de la solución", sentenció el presidente.

"Todas las aberraciones que están tratando de hacer representan dos puntos y medio del PBI. Está claro que lo que están buscando es destruir", contestó el mandatario, que diagnosticó: "La intención de ellos es romper todo, porque si la libertad avanza ellos tienen un problema: se tienen que jubilar. Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantenerse en el poder".

Ley de Financiamiento Universitario en Diputados La confrontación con las provincias aumenta el riesgo de una avanzada conjunta de la oposición en el Congreso. NA

El riesgo del veto presidencial y un mensaje a Villarruel

El Gobierno ya había adelantado que si esas medidas logran ser aprobadas en el recinto, serán vetadas por el presidente. Sin embargo, en un escenario de eventual unidad de la oposición, existe la posibilidad de que el oficialismo no logre reunir las voluntades necesarias para ratificar el veto en el Congreso, como ocurrió el año pasado con los "87 héroes".

De todas maneras, Milei desestimó cualquier preocupación al respecto y aseguró que no pasa "nada" si no logra sostener el veto. "No hay fundamentos sólidos para estar espantados. Nosotros tenemos saneado el balance del Banco Central y tenemos equilibrio fiscal", subrayó el jefe de Estado para diferenciarse de la crisis que sufrió el Gobierno de Mauricio Macri, que era "muy endeble macroeconómicamente".

Según explicó el presidente, para llegar a la instancia de que el Congreso pueda rechazar su veto, primero hay que suponer que el Senado sesione antes para tratar esos temas. Allí, el libertario le envió un mensaje contundente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una interna irreconciliable. "Veremos qué hace (Villarruel), esperemos que defienda los porotos que corresponde". Tras ser consultado sobre si dudaba del accionar de su compañera de fórmula, sentenció: "Los pingos se ven en la cancha".

"Supongamos que no puede contener eso y hay sesión, habría que ver si la oposición que tiene cierta afinidad con el Gobierno está dispuesta a avalar un programa populista destinado únicamente a romper el equilibrio macroeconómico para dañar a los argentinos con tal de volver al poder", manifestó Milei.

Villarruel y Milei, una relación que se muestra públicamente tensa. Foto: EFE Frente a la eventual discusión en el Senado, Javier Milei le envió un contundente mensaje a Victoria Villarruel. EFE

El peor de los escenarios

Sin embargo, en el peor de los casos, el mandatario aseguró que "todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio" y explicó: "Después de que los aplastemos en las elecciones yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad. La política del equilibrio fiscal es permanente, jodan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre".

Además, Milei adelantó que si la oposición logra rechazar el veto, el Gobierno lo va a "judicializar" y anticipó que los proyectos del Congreso "no van a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero. "Sí va a generar que transitoriamente suba el riesgo país. La suba del riesgo país te va a mover un poquito el tipo de cambio. Entonces la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor", analizó.

Incluso si a la Justicia "le agarra un ataque de celeridad con cosas que antes llevaban un montón de años" y trata el asunto inmediatamente, el presidente sostuvo que los proyectos de la oposición violan la Ley de Administración Financiera que establece que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos. "Difícilmente si esto llegara a la instancia judicial, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista", remarcó.a

Aún así, Milei evaluó el caso donde "toda la constelación de la manga de hijos de puta" se pone de acuerdo e impulsa las iniciativas. Para el presidente, si eso sucede, el aumento en los ingresos sancionado por el Congreso generaría una expansión del gasto y de la cantidad de dinero que provocará un "shock de demanda". "Me van a generar previo a las elecciones un efecto plan platita", ironizó el libertario.

El viaje que no fue

"Nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán. Ese plan se mantuvo hasta cerca de las 4 o 5 de la tarde. Yo estaba en Olivos, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. La situación era muy compleja. Había muchos vuelos que estaban cancelados. La recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro. Lo más complejo es que no estaban aseguradas las condiciones para volver", sostuvo el mandatario el día después de la cancelación.

Según contó Milei, existía "una cuestión de riesgo muy enorme" y por eso "la recomendación era que bajo ningún punto de vista lo hicieran viajar". En ese sentido, desechó las versiones críticas que habían deslizado que la suspensión del viaje se debió al faltazo de los gobernadores y remarcó que "lo tienen sin cuidado el resto de las especulaciones que quieran hacer". "Si pretenden que yo me suba a un avión y corra riesgo de vida, me parece que era bastante imprudente y por eso las fuerzas de seguridad determinaron que no era apropiado", subrayó en diálogo con Radio El Observador.

En ese sentido, el presidente le restó peso a la ausencia de los gobernadores y señaló que "es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido". "Es un acto institucional, si quieren estar, bien, si no, deberán explicar por qué no quieren participar de una fecha patria con un gobierno que el mundo reconoce como profundamente exitoso", desafió el libertario, y agregó: "A nivel mundial se habla del milagro económico argentino".

Noticia en desarrollo...